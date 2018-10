Mbappe od januarja 2019 v dresu Cityja?

Bo največji talent francoskega nogometa Kylian Mbappe že čez tri mesece zamenjal okolje in se preselil na Otok?

Po tem, ko je največji talent francoskega nogometa Kylian Mbappe lansko poletje iz vrst Monaka prestopil na Park princev, so odgovorni možje Uefe jasno in glasno opozorili vodstvo Parižanov na čelu s predsednikom Nasserjem Al Khelaifijem, da kršitev na novo začrtanega finančnega fair-playa ne bodo trpeli. Čeprav gre za klub z neomejenimi finančnimi zmožnostmi, pa bo, kot vse kaže, Paris Saint Germain že v zimskem prestopnem roku primoran prodati enega od svojih dveh najdražjih eksponatov. Ni skrivnost, da trener aktualnega angleškega prvaka Manchester Cityja Josep Guardiola že dve leti (neuspešno) vabi izredno nadarjenega Mbappeja v svoje vrste.



Nov rekordni prestop

Kot navajaBBC Sport, je vodstvo Cityja pripravljeno odšteti vrtoglavih 224 milijonov evrov (cca. 200 milijonov funtov) za prihod zlatega francoskega reprezentanta na Etihad. Mbappe bi ob predpostavki, da podpiše dolgoročno pogodbo, na sezono zaslužil 22 milijonov evrov. V kolikor bi prišlo do omenjenega prestopa, bi po Neymarovem odhodu iz Barcelone k PSG-ju govorili o novem najdražjem prestopu v zgodovini nogometa. Še bolj zanimivo pri vsemu skupaj je, da Manchester City, ki v zadnjem desetletju velja za največjega potrošnika med nogometnimi klubi na svetu, še nikoli ni sodeloval pri kakšnem od največjih prestopov.