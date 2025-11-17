Svetli način
Mbappe od Parižanov zahteva 240 milijonov evrov, PSG od Mbappeja 180

Pariz, 17. 11. 2025 17.42 | Posodobljeno pred 24 minutami

STA
Paris Saint-Germain od svojega nekdanjega igralca Kyliana Mbappeja zahteva 180 milijonov evrov odškodnine za neuspeli prestop k savdskemu Al Hilalu, poroča francoska tiskovna agencija. Ta dodaja, da je na pariškem delovnem sodišču, ki tako odmevnih primerov ni vajeno, Mbappe od PSG zahteval še 60 milijonov evrov več.

Odvetniki kluba so na delovnem sodišču v francoski prestolnici zahtevali 180 milijonov evrov odškodnine od francoskega zvezdnika, potem ko je ta zavrnil ponudbo savdskega kluba. Prestop bi PSG prinesel odškodnino v višini 300 milijonov evrov.

PSG visoko odškodnino zahteva kot odgovor na Mbappejevo zahtevo, da mu mora klub zaradi prerazporeditve delovnega razmerja iz določnega v nedoločen čas ter zaradi psihičnega nadlegovanja po koncu pogodbe izplačati 240 milijonov evrov.

Odvetniki kluba so obenem zahtevali, da delovno sodišče odstopi pristojnosti pariškemu sodišču, ki je zadevo že obravnavalo v preteklosti, a so zahtevo zavrnili.

Pred delovnim sodiščem se je postopek začel po 16. uri, sodnik v primeru pa je obema stranema za predstavitev argumentov namenil le eno uro. Odločitve delovnega sodišča ni pričakovati vsaj še nekaj tednov, dodaja AFP.

Omenjeni spor je še dodatno zaostril skrhan odnos med zdajšnjim zvezdnikom Reala in njegovim nekdanjim delodajalcem.

PSG je Mbappeja na začetku sezone 2023/24 odstranil iz prve ekipe, ker je izključil kakršnokoli podaljšanje pogodbe. Mbappe se je kasneje vrnil v prvo ekipo že po prvi tekmi sezone 2023/24, po koncu sezone pa brez odškodnine odšel k Realu.

PSG na sodišču vztraja, da je bila vrnitev Mbappeja posledica dogovora z igralcem. Ta naj bi se zavezal, da se bo po koncu pogodbe odpovedal določenim bonusom in dolgovom kluba do igralca. S tem so skušali zaščititi finančno stanje kluba, kar so v Mbappejevem taboru označili za "izmišljotino".

Francoski kapetan tako še naprej zahteva plačilo 55 milijonov evrov neplačanih bonusov in plač, pri čemer trdi, da med njim in klubom ni bilo nobenega dogovora o odpovedi tem zneskom.

Legolas99
17. 11. 2025 17.49
Pa kakšne so to številke...rad imam nogomet,obožujem ga sam to so previsoki zneski,pa raznorazni vrtoglavi denarni prestopi,to bi moral zmanjšati številke...
but_the_ppl_are_retarded
17. 11. 2025 18.00
Nimajo za burek napram temu, kar se sfedra v UA...
Laki je malo nervozan
17. 11. 2025 17.48
Te pa mu naj izplačajo 60 milijonov pa so kvit.
