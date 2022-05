Mbappé opažen v Madridu, mediji trdijo, da ureja pogodbene podrobnosti

Pravice iz naslova trženja podobe športnika (t. i. 'image rights', op. p.) so v zadnjem času velika težava za Mbappeja ob morebitnem podpisu pogodbe z Real Madridom. Galaktiki si po poročanju španskega Paisa namreč želijo dobiček iz teh pravic razdeliti po sistemu 50/50, tako kot je to v navadi z vsemi nogometaši pri Realu. A to naj ne bi bilo povšeči Mbappeju in njegovemu zastopniku. Še posebej ne zato, ker mu je PSG pripravljen ponuditi stoodstotni izkupiček.

A po poročanju tujih medijev naj bi pogajanja o pravicah trženja podobe športnika vendarle dobro napredovala. Foot Mercato je poročal, da naj bi Real bil pripravljen dati več kot 60 odstotkov, kot jih je dobival Cristiano Ronaldo iz naslova trženja svojih pravic. Ne gre pozabiti, da Mbappe prav iz naslova teh pravic iztrži ogromne zneske.