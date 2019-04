Mbappe po hat-tricku in naslovu: Real bom gledal le kot občudovalec

Skupno osmi in šesti zaporedni naslov so v prestolnici znali proslaviti, spet so se spominjali tudi katedrale Notre-Dame, podobo katere so igralci obeh ekip namesto napisov pokroviteljev nosili na svojih dresih, namesto priimkov pa so imeli na dresih izpisano ime katedrale. Med slavljenci je bil tudi brazilski zvezdnik Neymar, ki je zaigral prvič po 23. januarju in poškodbi desne stopalnice, ki mu je pokvarila že drugo sezono v vrstah modrih. V vodstvu kluba upajo, da bo lahko vso tekmo odigral 27. aprila v finalu francoskega pokala proti Rennesu.

Neymar spet v senci

Tokrat je vstopil v drugem polčasu, ko je zamenjal Layvina Kurzawo, vendar je njegov prihod ‒ spet ‒ zasenčil francoski reprezentant Mbappe, ki je svojim nekdanjim soigralcem že v prvem polčasu dal dva gola, v drugem pa je svoj strelski izkupiček v sezoni povečal na 30 golov. S tem je dvajsetletnik nadomestil odsotnost poškodovanih Angela Di Marie, ki je bil tokrat le na klopi za rezerve, in urugvajskega napadalca Edinsona Cavanija. Slednji se je po odsotnosti tudi vrnil na tekmi s Monacom v drugem polčasu in dosegel zadetek, vendar je bil zaradi prepovedanega položaja razveljavljen.

Po tekmi so v svetovnih medijih odmevale Mbappejeve izjave za televizijo Canal+, kjer je najboljši mladi nogometaš zadnjega svetovnega prvenstva bolj kot ne zavrnil možnost, da bi se poleti pridružil Real Madridu, ki ga od marca letos spet vodi njegov rojak Zinedine Zidane.

'Vesel sem za Real, njihove tekme bom gledal kot občudovalec'

"Pridružil sem se projektu PSG. Vesel sem za Real, da se je vrnil 'Zizou' (Zidane, op. a.). Njihove tekme bom gledal kot občudovalec,"je izjavil nogometaš, ki ima s Parižani sklenjeno pogodbo do leta 2022.

Francoski France Footballje sicer še pred nekaj tednih trdil, da bo Real v Pariz poslal kar 280-milijonsko ponudbo za pariškega asa, in da si ga v svojih vrstah močno želi Zidane, ki naj bi rojaka neuspešno snubil že po prvi odmevni sezoni v vrstah AS Monaca leta 2017.

