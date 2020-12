Mbappe poslal zahvalo Tuchlu, Neymar razočaran

Čeprav so bila v preteklosti v medijih izpostavljena trenja med trenerjem Thomasom Tuchlom in posameznimi igralci Paris Saint-Germaina, pa njihove reakcije kažejo, da so z Nemcem, ki je ostal brez službe, uspešno sodelovali. Brazilec Neymar pravi, da je razočaran nad odločitvijo kluba, Francoz Kylian Mbappa pa se je trenerju javno zahvalil.

Thomas Tuchel je ostal brez službe pri pariškem klubu, to je bila četrtkova udarna nogometna vest. Ime naslednika v klubu še niso sporočili, čeprav večina medijev na to mesto postavlja Mauricia Pochettina. Kot kaže so Tuchla so nogometaši, oziroma vsaj večina, spoštovali. To je potrdil tudi mladi francoski zvezdnik Kylian Mbappe. Mladenič je na Instagramu zapisal:"To je žalosten zakon nogometa. Nihče ne bo pozabil tvojega obdobja tukaj. Napisal si prekrasen del klubske zgodovine in lahko ti rečem le, hvala trener." Mbappe se je zahvalil tudi njegovim trem pomočnikom.

icon-expand Kylian Mbappe FOTO: AP

Po poročanju časnika L'Equipe so bili nad odločitvijo vodstva kluba izjemno presenečeni tudi ostali igralci, med njimi seveda tudi brazilski zvezdnik Neymar, ki je dejal, "da je zelo razočaran" in tudi zmeden, ker je prišlo do menjave brez pravega povoda, kar sedi sezone. PSG je sicer res trenutno šele tretji na lestvici francoskega prvenstva, a do konca sezone je še daleč, poleg tega je osvojil prvo mesto v skupini H Lige prvakov (štiri zmage, dva poraza) in je tudi dobil že tekmeca v osmini finala, to bo Barcelona (prva tekma bo v Španiji, povratna v Franciji).

Tuchel je na pariško klop sedel leta 2018, ko je zamenjal Unaija Emeryja in serijsko osvajal domače lovorike, poleg tega je v Ligi prvakov v minuli sezoni moštvo popeljal do finala Lige prvakov. V finalu so izgubili proti münchenskemu Bayernu, a je vseeno to najbolj odmeven uspeh Parižanov v tej elitni konkurenci. A vse skupaj ni zadoščalo, med razlogi za njegovo slovo, ki jih navajajo francoski mediji naj bi bile kritike na račun vodstva kluba, ki jih je izrekel pred kratkim, ter verjetno še pomembnejše, z Leonardom, prvim operativcem kluba, nista bili na isti "valovni dolžini." Pred prihodom v Pariz je Tuchel vodil bundesligaški moštvi, Borussio Dortmund in Mainz. A kljub odpovedi pogodbe, finančno ne bo "trpel". Pogodba bi se mu sicer iztekla poleti 2021, PSG pa mu bo za preostanek pogodbe (pol leta) izplačal sedem milijonov evrov.