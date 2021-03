Mbappe postal najmlajši igralec s 100 goli v Ligue 1

Paris Saint Germain je na pomembni tekmi v gosteh proti Lyonu dosegel prepričljivo zmago, in sicer s 4:2. Dva jubilejna zadetka je dosegel Mbappe, po enega pa še Di Maria in Pereira. Po tem, ko si je vodilni Lille privoščil poraz proti predzadnjemu Nimesu, sta se za prvo mesto pomerila slednja. Uspešnejši je bil PSG in se tako zavihtel na vrh francoske lestvice.

Kylian Mbappe je bil zagotovo prvi zvezdnik tekme v Lyonu. Dosegel je že svoj 100. zadetek v francoskem prvenstvu. Mbappe je 84 zadetkov dosegel pri PSG-ju, 16 pa pri Monacu. Tako je pri vsega 22 letih postal najmlajši igralec v zgodovini francoskega prvenstva, ki mu je to uspelo. "To je še en mejnik v moji karieri, še en korak v zgodovini," je dejal mladi nogometaš.