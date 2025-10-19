Svetli način
Mbappe pred el clasicom Madridčane popeljal do dveh točk prednosti pred Barco

Madrid, 19. 10. 2025 23.01 | Posodobljeno pred eno minuto

STA , Ž.Ž.
Nogometaši Real Madrida so v devetem krogu španskega prvenstva v gosteh premagali Getafe. Za zmago galaktikov je poskrbel Kylian Mbappe, ki je v 80. minuti dosegel edini zadetek na tekmi. Madridčani z osmimi zmagami ostajajo na vrhu prvenstvene lestvice, pred večnim rivalom Barcelono imajo dve točki prednosti. Prihodnjo nedeljo se bosta vodilni ekipi udarili na el clasicu.

Real Madrid
Real Madrid FOTO: Profimedia

Getafe se je večino srečanja dobro branil proti favoriziranemu lokalnemu tekmecu. Tudi nekaj priložnosti si je pripravil, a je bil Real vso tekmo boljši. Priigral si je več nevarnih položajev, a pri zaključkih ni bilo prave zbranosti.

Domači pa so si nato težave zakuhali sami, potem ko so imeli od 77. minute na zelenici igralca manj po rdečem kartonu Allana Nyoma. To je Real nemudoma izkoristil. Podajo Arde Gülerja v prostor je Kylian Mbappe v 80. minuti brez pravega pritiska sprejel in z desnico premagal odličnega Davida Sorio. Za Mbappeja je bil to deseti ligaški zadetek sezone.

Po drugem rumenem kartonu v 84. minuti je moral nato z igrišča še Alex Sancris, proti deveterici pa je Real zanesljivo branil minimalno prednost, v šesti minuti sodnikovega dodatka pa je moral odločilno posredovati Thibaut Courtois, potem ko si je Getafe nenadejano priigral priložnost za izenačenje.

Real ima pred el clasicom, ki bo naslednjo nedeljo v Madridu, dve točki več od Barcelone. Villarreal na tretjem mestu za Realom zaostaja že sedem točk. Atletico Madrid je četrti z osmimi točkami zaostanka.

Na ostalih današnjih tekmah so Elche in Athletic Bilbao (0:0) ter Celta in Real Sociedad (1:1) remizirali, Rayo Vallecano pa je v gosteh pri Levanteju slavil s 3:0.

Preberi še Barca v 93. minuti do zmage, slavil tudi Atletico

Že v soboto je Barcelona tik pred zadnjim sodnikovim žvižgom izvlekla zmago proti Gironi (2:1), Atletico Madrid pa je s slovenskim reprezentančnim vratarjem Janom Oblakom doma premagal Osasuno (1:0).

Villarreal in Betis sta se razšla brez zmagovalca (2:2), Mallorca je v gosteh premagala Sevillo s 3:1, Espanyol pa že v petek Real Oviedo z 2:0.

V ponedeljek bosta krog končala Alaves in Valencia.

