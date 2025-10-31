Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Nogomet

Mbappe prejel zlati čevelj: Upam, da bom tu še veliko let

Madrid, 31. 10. 2025 18.29 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , Ž.Ž.
Komentarji
0

Zvezdnik Reala Madrida, napadalec Kylian Mbappe, je danes prejel zlati čevelj, nagrado za najučinkovitejšega strelca v prvoligaških tekmovanjih v Evropi.

Kylian Mbappe
Kylian Mbappe FOTO: Profimedia

"To je zame velik trenutek, saj sem prvič dobil to nagrado. Kot napadalcu mi to priznanje veliko pomeni," je dejal Kylian Mbappe, ki je v minuli sezoni španskega prvenstva na 34 tekmah dosegel 31 golov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Francoz je veliko besed hvale namenil svojim soigralcem, s katerimi si želi osvajati lovorike."Imamo neverjetno ekipo. Upam, da bomo letos osvojili veliko pomembnih naslovov. To je najpomembnejša stvar, osvajanje kolektivnih nagrad. Upam, da bomo napredovali kot ekipa, saj je, kot pravim, ekipa vedno najpomembnejša."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Brez ostalih igralcev je nemogoče osvojiti takšne nagrade, tega se zavedam. Rad bi se zahvalil tudi klubu, zdravnikom in spremljevalnemu osebju, ki mi pomagajo na zelenici in izven nje," je bil še hvaležen Mbappe, ki si želi svojo zbirko lovorik še povečati.

"Nadejam se, da bom tu še veliko let in še velikokrat osvojil takšne nagrade. Upam, da bom zlati čevelj osvojil tudi drugo leto, sezono sem začel dobro!"

Mbappe je na prvih 13 tekmah zabil že 16 zadetkov. Novo priložnost za zabijanje golov bo imel tudi v torek, ko se bo Real Madrid v četrtem krogu ligaškega dela Lige prvakov pomeril z Liverpoolom. Tekmo si boste lahko ogledali na Kanalu A in VOYO, s prenosom začnemo ob 20.30.

Nagrada zlati čevelj obstaja od leta 1968, rekorder po številu osvojenih pa je Lionel Messi s šestimi.

kylian mbappe real madrid
Naslednji članek

Stavniški škandal v Turčiji: suspendirali kar 149 nogometnih sodnikov

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330