Mbappe prejel zlati čevelj: Upam, da bom tu še veliko let

"To je zame velik trenutek, saj sem prvič dobil to nagrado. Kot napadalcu mi to priznanje veliko pomeni," je dejal Kylian Mbappe , ki je v minuli sezoni španskega prvenstva na 34 tekmah dosegel 31 golov.

Francoz je veliko besed hvale namenil svojim soigralcem, s katerimi si želi osvajati lovorike. "Imamo neverjetno ekipo. Upam, da bomo letos osvojili veliko pomembnih naslovov. To je najpomembnejša stvar, osvajanje kolektivnih nagrad. Upam, da bomo napredovali kot ekipa, saj je, kot pravim, ekipa vedno najpomembnejša."

"Brez ostalih igralcev je nemogoče osvojiti takšne nagrade, tega se zavedam. Rad bi se zahvalil tudi klubu, zdravnikom in spremljevalnemu osebju, ki mi pomagajo na zelenici in izven nje," je bil še hvaležen Mbappe, ki si želi svojo zbirko lovorik še povečati.

"Nadejam se, da bom tu še veliko let in še velikokrat osvojil takšne nagrade. Upam, da bom zlati čevelj osvojil tudi drugo leto, sezono sem začel dobro!"