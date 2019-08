Mbappe prekinil molk: Želim, da Neymar ostane

Neymar Jr. in Kylian Mbappe sta se v Parizu zelo dobro ujela, čeprav je meteorski vzpon francoskega napadalca na trenutke kar malce zasenčil Južnoameričana, ki naj bi iz Barcelone prišel ravno zaradi "pobega" iz sence Lionela Messija. Paris Saint-Germainu sta se pridružila z nekaj tedni razlike in sestavljala ubijalski napadalni tandem oziroma trio, v katerega lahko priključimo tudi Urugvajca Edinsona Cavanija.

Kljub kopici golov sta dve hujši poškodbi Neymarja Jr. pokvarili načrte Parižanov v izločilnih bojih Lige prvakov, najprej je PSG brez pomoči Brazilca na povratni tekmi izpadel v osmini finala proti kasnejšemu prvaku Real Madridu, v minuli sezoni pa dramatično na prvi stopnički še proti Manchester Unitedu, ko se je po odločilnem obračunu v Parizu slovenskih delivcev pravice na čelu z Damirjem Skomino v vlogi gledalca ostro lotil ravno jezni Brazilec.

Že sta govorila

Ta se v zadnjih tednih pojavlja v številnih kombinacijah za povratek k Barceloni, ki jo je za rekordnih 222 milijonov evrov leta 2017 tako šokantno zapustil. Med čakanjem na nove informacije je bila novinarska konferenca francoskih prvakov pred tekmo superpokala z Rennesom v Šenženu toliko odmevnejša, sploh ker se je ob trenerju Thomasu Tuchlupojavil Mbappe, ki vsega skupaj, vsaj javno, še ni komentiral.

""Neymar? Ne želim, da bi odšel, želim si, da ostane z nami,"je bil odkrit Mbappe. "O tem sva že govorila. Najin odnos temelji na spoštovanju in iskrenosti, ker pa ga zelo spoštujem in občudujem, sem mu povedal, kaj si mislim o situaciji. Vedel sem, da me boste vprašali po Neymarju. Z njim je tako kot vedno, vsi poznajo njegovo situacijo, to ni nič novega. Vrnil se je po poškodbi, nič posebnega ni, videli smo njegovo kakovost na treningih,"je dodal in lepe besede namenil tudi Cavaniju, ki bi lahko v naslednjih dneh prav tako zapustil klub: "Cavani? Želim igrati z velikimi nogometaši in on je eden takšnih."

'V izvrstni formi'

Tuchel ni želel ocenjevati možnosti odhoda Neymarja Jr., ki na pripravah že lep čas trenira s soigralci, a na Kitajskem po incidentih na finalni tekmi francoskega pokala ne bo imel pravice nastopa.

"Neymar je v izvrstni formi. Njegovo stanje duha je zelo dobro. Suspendiran je in ne bo igral, a je z nami," je dejal Tuchel.