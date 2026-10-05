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Nogomet

Mbappe preslišal Mourinhovo opozorilo, se v Realu obeta nova drama?

Madrid, 05. 10. 2026 10.58 pred 1 uro 2 min branja 23

Avtor:
A.V.
Kylian Mbappe in Jose Mourinho

Kylian Mbappe je na družbenih omrežjih delil utrinek svojega okrevanja po poškodbi kolena, ki jo je skupil na tekmi med Francijo in Turčijo. Videoposnetek je "opremil" s pesmijo, ki so jo navijači in mediji pospremili kot jasen znak ironije in provokacije, namenjene tistim, ki oporekajo njegovim potezam zunaj igrišča.

Francoski nogometni zvezdnik je najprej objavil videoposnetek, na katerem teče na tekalni stezi, kar je razveselilo navijače, a kmalu je sledila objava, ki je sprožila precej več (mešanih) odzivov. Kylian Mbappé je namreč objavil tudi posnetek, na katerem kolesari, kar pa je podrobnost, ki so jo mnogi takoj povezali z nedavnim ostrim opozorilom Joséja Mourinha, namenjenim igralcem Real Madrida.

"Na žalost nogometaš ne more smučati v hribih ali voziti kolesa. Tudi če to počne skrivaj pred klubom ... Meni ni mar za pogodbo, mar mi je za to, kako gledaš na svoje delo. Padeš s kolesa in morda izpustiš tri tekme ali pa se zgodi kaj hujšega, na primer zlom noge. Lahko gre le za navadno modrico, a ta modrica ti prepreči, da bi bil na najvišji ravni," je dejal portugalski strokovnjak na klopi belega baleta.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Vseeno pa se zdi, da njegove besede niso ravno prispele do francoskega napadalca. A Mbappé se ni ustavil pri tem, temveč je z objavo na kolesu poslal še ironično sporočilo svojim dežurnim kritikom.

Videoposnetek je namreč "opremil" z znano francosko uspešnico "Les gentils, les Méchants" izvajalca Michela Fugaina in v ospredje postavil verz "Qui c'est qui est très méchant ? Le méchant" ("Kdo je zelo hudoben? Hudobec.").

Izbiro pesmi so navijači in mediji pospremili kot jasen znak ironije in provokacije, namenjene tistim, ki oporekajo njegovim potezam zunaj igrišča, poroča španski športni časnik Mundo Deportivo.

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KOMENTARJI23

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AtleticoSLO
05. 10. 2026 13.14
Kolcalo se jim bo še za Alonsom. Perez pa glavni krivec vsi bolj znani influencerji pljuvajo lasten klub pa Perez samo škoduje ugledu. Ampak kakor vejo.
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+1
1 0
Luigi Taveri II.
05. 10. 2026 12.58
Potem se tudi pogovarjati ne smejo s Tchouamenijem, ker lahko manjkaš 3 tekme?
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+0
1 1
Amor Fati
05. 10. 2026 12.57
Clovek se dejansko norcuje iz svoje sluzbe s katero prejema milijone, in svet ki ga spremlja misli, da je to precej zabavno, misli, da je to ok. Men to ni smesno.
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+2
3 1
cripstoned
05. 10. 2026 12.48
Farsici dokler vas se mediji scitijo imate sreco..enkrat ko bo medijske podpore konec potem vas bomo ostali raztrgali do konca...uzivajte do takrat in ne pozabite na ata.kripsa, pereza in real...hahahahahs
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-4
2 6
26250440
05. 10. 2026 12.39
Upam da tale članek ne bo prebral Realist,ker spet kritizirajo Real...Meni se prov smili...Zakaj novinarji to počnejo?Tale A.V.je res poreden...Tam je vse kot v raju....Pa to Negreiro bi moral vlačit po medijih ,ne pa Real kjer vse cveti in se vsi razumejo...
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+3
6 3
26250440
05. 10. 2026 12.40
ups ,je že spodaj..Realist ne se sekirat,sej bo...Tud Valverde pa Thouchameni sta zakopala sekiro..........................do naslednje priložnosti...
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+0
4 4
cripstoned
05. 10. 2026 12.49
Smilite se meni farsici ...20let zivljenja zato da na koncu zves da je blo vse kupljeno ahahahahahaha
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-3
1 4
REAList7
05. 10. 2026 12.38
Kot sem že večkrat napisal. Zopet članek o tem, kaj je kdo rekel/napisal na družbenih omrežjih o Realu. To, kar si dovoli ta medij, je postalo že prav smešno. Če bi imeli enake vatle, potem bi morali objaviti tudi marsikaj o barceloni. Če bi povzemali vse, kar se o njej objavlja in piše po družbenih omrežjih, potem bi bili 3 članki na dan premalo.
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-3
3 6
Loptass
05. 10. 2026 12.45
Pametnjakovič.....ti še kar misliš, da lahko diktiraš kdo bo kaj komentiral, kdo kaj objavljal, ti si edini, ki lahko presojaš kaj je verodostojno in vredno članka, pa kaj ne, ti veš kako laufajo predkazenski in kazenski postopki in ti tega ne bo noben govoril. Boš že enkrat pojasnil in argumentiral zakaj v določenih primerih velja domneva nedolžnosti, v drugih pa ne? Ajde pojasni......ali pa spi... s tega portala za vse večne čase, ker te živi bog ne jemlje niti malo resno.
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+3
5 2
26250440
05. 10. 2026 12.51
Loptass,vsekakor ti čestitam za tvoje potrpljenje..Dolg si zdržal hahaha...Moja lajtnga je mal krajša ,kakor si verjetn opazil...Pri takih pajacih ne veš a bi se zgražal,al bi si rekel-pa odpusti mu saj ne ve kaj dela in piše...
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+2
3 1
Loptass
05. 10. 2026 12.54
Neke zadeve še zdravniki popravijo, kot jih popravijo računalničarji....tu pa gre za okvaro kompletne matične plošče.
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+0
1 1
Clovek
05. 10. 2026 13.09
Razlika je, da je tukaj Mourinho opozoril igralce kaj lahko in kaj naj ne bi počeli, da se izognejo poškodbam. Če to enačiš s tem, kaj o Barci na netu pišejo osebki z uporabniškim imenom “ForeverRM”, je pa druga stvar. Se pa strinjam, da se napiše tudi marsikateri članek o realu, ki je močno privlečen za lase
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0 0
REAList7
05. 10. 2026 13.10
Vidva se kar pogovorita. Lahko sta tudi žaljiva, kakor sta ponavadi, mene to nikoli ne vrže s tira, četudi si to želita. Pokažeta pa le kakšna osebka sta po naturi. In vse ostalo, ko nekaj leporečita, je vse zlagano. To je vaš pravi obraz, obraz hejterjev Reala. In kakor bo enkrat prišel čas za vaš skorumpiran klubek, tako bo enkrat tudi vaju doletelo to, kar si zaslužita ;) vse ob svojem času. Takrat pa se le spomnita na te besede ;)
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0 0
cripstoned
05. 10. 2026 12.27
In spet novica o realu...samo da se ne pise o najvecjem sodniskem skandalu v zgodovini nogometa NEGREIRA...stavim da bo do vecera se najmanj 5 novic...2 o ronaldu in se 3 za real madrid..hahahahaah
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-4
3 7
Loptass
05. 10. 2026 12.33
Saj se ve v katerem klubu je največ dhreka in kdo največ dhreka okoli......očitno s pošiljanjem balasta niso uspelo povsem odvrniti pozornosti od svojih težav, ki jih pa ni malo.
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+3
6 3
cripstoned
05. 10. 2026 12.49
Ropalona jasno, NEGREIRA!
Odgovori
-3
0 3
takoti
05. 10. 2026 12.24
Zakaj je PSG postal prvak Lige prvakov? Ker je odšel Mbappe...
Odgovori
+7
9 2
cripstoned
05. 10. 2026 12.26
Ali pa ker so odsli messi,neymar, mbappe?
Odgovori
-4
3 7
REAList7
05. 10. 2026 12.40
Kaj takšnega napiše samo navijač barcelone oz. bolje rečeno hejter Reala. V njihovih očeh je problem samo in zgolj v Mbappeju. Čudno, da ti isti ljudje nikoli ne izpostavijo tega, da tudi ko sta v PSG-ju igrala messi in Neymar, niso ničesar osvojili. Ko pa sta odšla, pa so.
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-2
3 5
26250440
05. 10. 2026 12.44
Čudn je samo to,ker Messi še kar naprej zbira lovorike,Mbappe pa penale...
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+3
4 1
cripstoned
05. 10. 2026 12.50
Zato ima.mali prevarant najvec penalov..in najvec golov iz prijateljskih...kako lahko se nekdo sploh podpira malega prevaranta hahahahahaa...
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-4
0 4
Clovek
05. 10. 2026 12.55
Ima tudi največ lovorik in največ zlatih žog hahahah prevarant pa ma največ prodanih spodnjic, razbitih telefonov in otroških izpadov hahahah veš da je slabo, ko moraš cele dneve jokat med komentarji xD
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+1
1 0
Loptass
05. 10. 2026 11.35
Kaj bo starokopiten Mourinho govoril novodobnemu diktatorju.
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+9
11 2
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