Mbappe preslišal Mourinhovo opozorilo, se v Realu obeta nova drama?

Francoski nogometni zvezdnik je najprej objavil videoposnetek, na katerem teče na tekalni stezi, kar je razveselilo navijače, a kmalu je sledila objava, ki je sprožila precej več (mešanih) odzivov. Kylian Mbappé je namreč objavil tudi posnetek, na katerem kolesari, kar pa je podrobnost, ki so jo mnogi takoj povezali z nedavnim ostrim opozorilom Joséja Mourinha, namenjenim igralcem Real Madrida.

"Na žalost nogometaš ne more smučati v hribih ali voziti kolesa. Tudi če to počne skrivaj pred klubom ... Meni ni mar za pogodbo, mar mi je za to, kako gledaš na svoje delo. Padeš s kolesa in morda izpustiš tri tekme ali pa se zgodi kaj hujšega, na primer zlom noge. Lahko gre le za navadno modrico, a ta modrica ti prepreči, da bi bil na najvišji ravni," je dejal portugalski strokovnjak na klopi belega baleta.