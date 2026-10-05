Mbappe preslišal Mourinhovo opozorilo, se v Realu obeta nova drama?

Francoski nogometni zvezdnik je najprej objavil videoposnetek, na katerem teče na tekalni stezi, kar je razveselilo navijače, a kmalu je sledila objava, ki je sprožila precej več (mešanih) odzivov. Kylian Mbappé je namreč objavil tudi posnetek, na katerem kolesari, kar pa je podrobnost, ki so jo mnogi takoj povezali z nedavnim ostrim opozorilom Joséja Mourinha, namenjenim igralcem Real Madrida.
"Na žalost nogometaš ne more smučati v hribih ali voziti kolesa. Tudi če to počne skrivaj pred klubom ... Meni ni mar za pogodbo, mar mi je za to, kako gledaš na svoje delo. Padeš s kolesa in morda izpustiš tri tekme ali pa se zgodi kaj hujšega, na primer zlom noge. Lahko gre le za navadno modrico, a ta modrica ti prepreči, da bi bil na najvišji ravni," je dejal portugalski strokovnjak na klopi belega baleta.
Vseeno pa se zdi, da njegove besede niso ravno prispele do francoskega napadalca. A Mbappé se ni ustavil pri tem, temveč je z objavo na kolesu poslal še ironično sporočilo svojim dežurnim kritikom.
Videoposnetek je namreč "opremil" z znano francosko uspešnico "Les gentils, les Méchants" izvajalca Michela Fugaina in v ospredje postavil verz "Qui c'est qui est très méchant ? Le méchant" ("Kdo je zelo hudoben? Hudobec.").
Izbiro pesmi so navijači in mediji pospremili kot jasen znak ironije in provokacije, namenjene tistim, ki oporekajo njegovim potezam zunaj igrišča, poroča španski športni časnik Mundo Deportivo.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.