Mbappe razburil Kitajsko, nato še Španijo s sporno enajstmetrovko

Razlog za kitajski bojkot je izjava oziroma videoposnetek francoskega zvezdnika Kyliana Mbappeja o kitajskem političnem voditelju Mao Cetungu, ki ga je Francoz označil za kitajskega diktatorja.

Kitajska državna televizija CCTV je s sporeda umaknila vse tekme španskega prvenstva, spletna platforma za prenose v živo Migu, ki je podružnica telekomunikacijskega velikana China Mobile, pa je danes blokirala le tekmo Real Madrida.

Kitajska je sicer zelo pomemben poslovni partner La Lige in Real Madrida, oba sta se za incident že opravičila, Mbappe pa je ostal brez večine kitajskih pokroviteljev. Proizvajalec pijač Dongpeng, največji kitajski ponudnik mlečnih izdelkov Mengniu in proizvajalec sira Milkground so "zaradi žalitve kitajskega naroda" nemudoma prekinili sodelovanje s francoskim napadalcem.

Prav Mbappe je bil tudi v Santanderju v središču polemike. V 10. minuti tekme se je ob prodoru v kazenskem prostoru zaradi minimalnega dotika tekmeca z roko vrgel na tla, glavni sodnik Jose Munuera pa je pokazal na belo točko.