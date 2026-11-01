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Nogomet

Mbappe razburil Kitajsko, nato še Španijo s sporno enajstmetrovko

Santander, 01. 11. 2026 18.41 pred 50 minutami 2 min branja 19

Avtor:
S.V. STA
Kylian Mbappe

Nogometaši Real Madrida so dobili tekmo 11. kroga španskega prvenstva pri Racing Santanderju s 3:0, v vodstvo pa jih je po vsaj sporni enajstmetrovki popeljal Kylian Mbappe. Srečanja ni bilo mogoče spremljati na Kitajskem, saj je tamkajšnja vlada uresničila grožnjo in dvoboj umaknila iz programske sheme.

Razlog za kitajski bojkot je izjava oziroma videoposnetek francoskega zvezdnika Kyliana Mbappeja o kitajskem političnem voditelju Mao Cetungu, ki ga je Francoz označil za kitajskega diktatorja.

Kitajska državna televizija CCTV je s sporeda umaknila vse tekme španskega prvenstva, spletna platforma za prenose v živo Migu, ki je podružnica telekomunikacijskega velikana China Mobile, pa je danes blokirala le tekmo Real Madrida.

Kitajska je sicer zelo pomemben poslovni partner La Lige in Real Madrida, oba sta se za incident že opravičila, Mbappe pa je ostal brez večine kitajskih pokroviteljev. Proizvajalec pijač Dongpeng, največji kitajski ponudnik mlečnih izdelkov Mengniu in proizvajalec sira Milkground so "zaradi žalitve kitajskega naroda" nemudoma prekinili sodelovanje s francoskim napadalcem.

Prav Mbappe je bil tudi v Santanderju v središču polemike. V 10. minuti tekme se je ob prodoru v kazenskem prostoru zaradi minimalnega dotika tekmeca z roko vrgel na tla, glavni sodnik Jose Munuera pa je pokazal na belo točko.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nogometni strokovnjaki v Španiji, vključno z novinarji Asa in Marce, medijev, ki sta naklonjena Real Madridu, so bili enotni, da prekrška sploh ni bilo. Enajstmetrovko je nato Mbappe tudi sam izvedel in popeljal Real Madrid v vodstvo z 1:0.

Izbranci Joseja Mourinha so v nadaljevanju prvega polčasa zadeli še dvakrat, najprej Jude Bellingham, nato še Yan Diomande, in na koncu vpisali deveto zmago, ki jih uvršča na tretje mesto. Točko več ima Atletico Madrid, še dve več pa Barcelona.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
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mbappe real madrid

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KOMENTARJI19

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Amor Fati
01. 11. 2026 19.30
Do tisoč golov se lazje pride s spornimi enajstmetrovkami kot pa s pošteno igro. Tu je poštena igra brez vsakega pomena. Gol je namreč gol. Patetika, kaj vse jim šenkajo.
Odgovori
0 0
NoriSušan
01. 11. 2026 19.27
nič novega tako so navajeni
Odgovori
+1
1 0
RUBEŽ
01. 11. 2026 19.26
Je kdo pričakoval kaj pametnega iz te glave?
Odgovori
+2
2 0
Virtom
01. 11. 2026 19.16
To tekmo bi Real zmagal z penalom ali brez. Me pa zanima, zakaj se nikoli ne piše ko varcelona dobi šenkan penal ali kaj podobnega? Aja saj res, potem bi bilo preveč člankov.
Odgovori
-3
0 3
NoriSušan
01. 11. 2026 19.27
kdaj pa se je to zgodilo hahah
Odgovori
+1
1 0
Joško s Krasa
01. 11. 2026 19.15
Lepa lahka zmaga za malo raztegnit noge po Elclasicu. Penal čist kot solza,Mbape izkoristil nepotrebno iztegnjeno roko nasprotnika. Penal za domače tudi pravilno razveljavljen,Čuameni prvi na žogi,nevarna igra nasprotnika,đon po domače! Roka ne igra tuki nobene vloge. Zdej pa zelo pomembna tekma v Atenah,zmaga glede na razpored prinaša osmerico.
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-2
1 3
Loptass
01. 11. 2026 19.18
Izkoristil iztegnjeno roko? Za prekršek mora bit vlečenje ali vplivanje na igralca (podiranje, zaviranje, da ga vrže iz ravnotežja....), tukaj pa ni bilo nič. Ko da se mu je vsedla muha, pa se je vrgel. Ko takšno situacijo komentiraš na tak način kot si, si vse povedal o svoji verodostojnosti do komentiranje nogometa. 🤡
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+3
3 0
Loptass
01. 11. 2026 19.19
Če zagovarjaš, da je to čisti penal, pol vemo kako čist je bil šele lanski nedosojen na Elclassicu s strani Carvajala nad Araujom.
Odgovori
+3
3 0
Kolllerik
01. 11. 2026 19.04
Tile realovci so velika sramota nogometa
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+4
4 0
Kolllerik
01. 11. 2026 19.06
Zdej bo realist iz svojga čarovniškega klobuka spet potegnil en kup,, dokazov,, o tem, kako to vse ne drži ipd. ..
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+4
4 0
žikabato
01. 11. 2026 19.01
In taki simulant bi rad zlato žogo
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+4
4 0
cripstoned
01. 11. 2026 18.57
Bodimo realni to ni bil penal...prvi senkan penal za real...ni problema tega priznati...nismo navijaci reala kot farsici ki ne bodo priznali nicesar pa ceprav je vsaka njihova tekma v LALIGI NEGRWIRA sporna...pa naj gre za penal, karton ali tocke..
Odgovori
-6
0 6
Loptass
01. 11. 2026 19.06
Prvi šenkan penal za Real ja....pozabil si dopisati da novembra 2026.
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+4
5 1
Kolllerik
01. 11. 2026 19.33
Ti si realen glih tolk, kot sem jaz cesar Tunguzije... 🤣
Odgovori
0 0
cripstoned
01. 11. 2026 18.56
Munuera je namerno senkal penal realu samo zato da zamegli svojo pripadnost do ropalone..
Odgovori
-6
0 6
cripstoned
01. 11. 2026 18.55
Hahahahaha kaksen naslov kot bi ga farsiici iz tega portala napisali...kaksen hejt do reala tudi medijev...sicer je penal sporen ampak vsaj ni odlocil zmage kot je to praksa v korist ropalone ki ima poleg senkanih penalov se senkane kartone in tocke...smesno da bolj ne gre...sicer pa je real ze v 1.polcasu deklasiral santader...v 2.polcasu pa v prestavo nizje in rutinirano do postene in zasluzene zmage v LALIGI NEGREIRA
Odgovori
-5
1 6
RUBEŽ
01. 11. 2026 19.28
Tolažiš in lažeš sam sebi.
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+1
1 0
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