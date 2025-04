Mbappe: Reala si ne predstavljam brez Vinija

Kljub vse glasnejšim govoricam, da sta Kylian Mbappe in Vinicius Junior na nasprotnih bregovih, je francoski nogometni zvezdnik v prvem obsežnejšem pogovoru za španske medije omenjene navedbe kategorično ovrgel. "V prvi vrsti sem zelo počaščen, da sem lahko del tako impozantne zgodbe v najboljšem klubu na svetu, in kot drugo moram poudariti, da sem izjemno vesel, ker si lahko garderobo delim s takšnim mojstrom nogometne igre, kot je Vinicius Junior," je med drugim dejal 27-letni (krilni) napadalec madridskega Reala.

Petnajstkratne evropske klubske prvake iz španske prestolnice nocoj – od 20.30 naprej s studijskim delom na Kanalu A in VOYO – čaka prvi četrtfinalni obračun elitne Lige prvakov proti londonskemu Arsenalu. Na Emiratesu bosta med glavnimi orožji stratega Reala Carla Ancelottija prav gotovo Kylian Mbappe in Vinicius Junior, ki po zadnjih medijskih napisih naj ne bi bila ravno v prijateljskih odnosih. A francoski nogometni zvezdnik je v prvem daljšem intervjuju za španske medije, odkar je okrepil vrste Madridčanov, ovrgel natolcevanja in večkrat poudaril, da z brazilskim reprezentančnim napadalcem odlično sodelujeta. "V Madrid sem prispel z idejo, da bova skupaj premagovala ovire. To je edino, o čemer sem razmišljal, ko je postalo jasno, da si bom nadel dres največjega kluba na svetu," je v pogovoru za 'El Objectivo' z novinarko Ano Pastor uvodoma dejal Mbappe in nadaljeval: "Veste, govorice meni ne povzročajo težav. Precej bolj čustveno negativne napise o meni doživljajo v družini. Ni jim vseeno, ko vsakodnevno berejo o neresnicah oziroma o stvareh, ki nimajo nobene zveze z realnostjo. Iskreno povedano si zasedbe Reala ne predstavljam brez Vinija, obenem pa sem stoodstotno prepričan, da bova kot tandem še naprej odlično sodelovala in s pomočjo izjemnih soigralcev Realu prinesla veliko lovorik."

Kylian Mbappe (levo) je v pogovoru za španske medije večkrat poudaril, da z Viniciusom Juniorjem odlično sodelujeta. FOTO: AP icon-expand

Zlata žoga ali Liga prvakov?

Mbappe je uspel "preživeti" nekaj uvodnih kriznih tednov, ko mu nič ni šlo od nog. Po nizu izjemnih predstav in doseženih zadetkov pa so ga privrženci madridskih belih zelo hitro sprejeli za svojega. "O tem nisem nikoli podvomil. Vem, koliko lahko dam ekipi ter da na vsakem treningu in tekmi dajem vse od sebe. Zelo sem vesel, da mi je uspel prestop k Realu, s čimer sem izpolnil otroške sanje. Ko pa sem dosegel še prvi uradni zadetek v belem dresu, sem bil najsrečnejši človek na svetu. Tega občutka se ne da opisati," Francoz ne skriva navdušenja nad novim klubskim okoljem. Na vprašanje, ali bi mu več pomenila Zlata žoga ali zmaga v elitni Ligi prvakov, je Mbappe izstrelil kot iz topa: "Liga prvakov, zagotovo. Zlata žoga je stvar posameznika, ampak vedno pravim, da je precej večja sreča osvojiti nekaj velikega z moštvom. Če pa imaš še ta privilegij v karieri, da lahko (za)igraš v najboljšem klubu na svetu, ne obstaja večja nagrada za nogometaša. Zato bi se vedno odločil za zmago v Ligi prvakov."

Ancelotti je idealna kombinacija vsega

Ne glede na začetno krizno obdobje je imel Francoz vselej neomajno oporo v legendarnem italijanskem strokovnjaku Carlu Ancelottiju. "Gre za osebo, ki je idealna kombinacija vsega. Je kot oče, trener, prijatelj in tudi strog šef, ko to mora biti. V prvi vrsti gre za izjemnega strokovnjaka, ki je v vrhunskem nogometu doživel in osvojil praktično vse. V Realu je že zdavnaj spisal zgodovino, a premore še veliko volje za nadaljnje delo. Igralci smo lahko veseli, da nas ob igrišču vodi tako eminenten strateg," je še pristavil Kylian Mbappe.

