Mbappe redse označil za nogometni stroj: Kar počne Liverpool, je neverjetno

Izjemna sezona Liverpoola je vzbudila veliko občudovanja tudi izven otoških meja. Imun na predstave redsev ni ostal niti nogometni biser Kylian Mbappe, ki je Kloppovo četo označil za pravi "nogometni stroj" in pohvalil njihovo zmagoslavje kljub številnim pritiskom.

Nogometaši Liverpoola imajo po 23. prvenstvenih krogih kar 16 točk prednosti in tekmo več pred drugouvrščenim Manchester Cityjem. Redsi tako suvereno korakajo angleškemu naslovu naproti, kar ni ostalo skrito niti francoskemu nogometnemu virtuozu Kylianu Mbappeju.

Jürgen Klopp je v minuli sezoni Liverpool popeljal do naslova Lige prvakov. FOTO: AP

Nogometaš PSG v zadnjem intervjuju, ob predstavitvi novega dobrodelnega projekta, ni skrival simpatij do angleškega nogometnega velikana, ki mu letos na Otoku ni para. "Kar počne Liverpool je neverjetno. So kot nogometni stroj, ujeli so pravi ritem in sedaj le nizajo zmage eno za drugim," je v intervjuju za BBC Sport navdušeno razlagal Mbappe in nadaljeval: "Doslej še niso vknjižili poraza. Kadar jih spremljaš si morda misliš, da to vendarle ni tako težko, a temu ni tako. So resnično osredotočeni, nizajo tekme eno za drugo in zmagujejo." V zadnji prvenstveni tekmi je na Anfieldu klonil veliki rival Manchester United (2:0), edino moštvo, ki je v jesenskem delu sezone proti redsom uspelo zabeležiti remi. Rdeči vragi so v zadnjih minutah tekme četi Jürgena Kloppa uspeli povzročiti nekaj sivih las, a je Mohamed Salahz zadetkom v sodnikovem podaljšku razblinil vse dvome o zmagovalcu.

"Trenutno sem osredotočen na PSG. Po koncu sezone pa bomo videli," se je namigovanja o prestopu v Real odzval Mbappe. FOTO: AP

'Real? Predstavljajte si, da odgovorim na vaše vprašanje ...'

"Težava je, da so sedaj vsi osredotočeni na Liverpool, vse zanima, kaj potrebujejo za zmago proti Liverpoolu, kaj lahko storijo, da njihova moč ne bo prišla do izraza. Gre za odlično ekipo z odličnim trenerjem,"je prepričan 21-letnik, ki pa se, če gre verjeti poročanju tujih športnih medijev, ne bo selil na Otok, temveč naj bi oblekel dres madridskega Reala. Francoz je odbil vsa namigovanja, češ, da ni čas za to. "Vsi govorijo o tem. Ko sem bil mlajši, sem o tem spregovoril tudi sam, sedaj pa vem, da še ni pravi trenutek. Januar je. Predstavljajte si, da odgovorim na vaše vprašanje. O tem bodo govorili po celem svetu, kar ne bo koristilo PSG," je po razmisleku dejal Mbappe in dodal: "Sedaj sem član PSG in z vsem srcem sem predan klubu. Rad bi pomagal soigralcem na poti do uspeha, do trofej, tako mi nič kaj do tega, da bi govoril o svoji prihodnosti." PSG in galskim petelinom se zahvaljuje za zvezdniški status Francoski reprezentant se je poleti 2017 iz Monaka preselil v Pariz, svojim delodajalcem pa je neizmerno hvaležen za podporo, ki so mu jo izkazali na poti do uveljavljanja v nogometnem svetu.

