Mbappe: Sanje o igranju za Real Madrid niso končane

"Vdal sem se v to, da ne razmišljam o prihodnosti, razmišljam le o sedanjosti in sedanjost je ta, da sem podpisal novo pogodbo za tri dodatna leta s Paris Saint-Germainom," je v odmevnem pogovoru za britanski BBC še poudaril eden najboljših napadalcev na svetu ta hip Kylian Mbappe . Na vprašanje novinarja Guillema Balagueja, ali podpis nove pogodbe pomeni konec otroških sanj o nošenju Realovega dresa, je Mbappe odvrnil: "Te sanje nikoli niso končane."

Mbappe je sicer za seboj imel odlično individualno sezono (28 golov v Ligue 1), s PSG-jem pa je osvojil francosko prvenstvo in tako so se Parižani po letu premora znova vrnili na francoski prestol. A glede na to, da je v klub prišel sloviti argentinski virtuoz Lionel Messi, se je od PSG-ja predvsem v Ligi prvakov pričakovalo več. Bistveno več. Toda prav Real Madrid je zaključil pot Parižanov v najelitnejšem klubskem tekmovanju v Evropi. "Sem stoodstotno osredotočen na svojo igro. Ni mi bilo treba slediti špekulacijam. Med sezono sem bil stoodstotno osredotočen na nogomet in zelenico. Pomembno je bilo to, da sem ostal osredotočen in sprejel svojo odločitev po koncu sezone," je Mbappe obrazložil, zakaj se je tako pozno odločil z javnostjo deliti, kje bo nadaljeval kariero.