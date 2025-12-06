Mbappe se bliža Ronaldu, lahko pri Madridu pride do 'menjave garde'?

Za madridskim Realom je slabo leto. Beli balet je ostal popolnoma praznih rok, kar se tiče lovorik, nekaj, kar je v španski prestolnici seveda nesprejemljivo. Veliko kritik je letelo oziroma še vedno leti tudi na prvega zvezdnika kraljevega kluba Kyliana Mbappeja, ki je Madridčane okrepil v lanskem prestopnem roku. Mbappe je prišel v ekipo, ki je ravnokar osvojila tako špansko državno prvenstvo kot tudi Ligo prvakov, zato je letošnji neuspeh še toliko večje razočaranje.
Kljub ekipnim težavam je Francoz svoje delo, vsaj kar se tiče zabijanja zadetkov, opravil z odliko. Ne samo da ga je opravil, 27-letnik se s svojo strelsko formo bliža zgodovinskim mejnikom. V letu 2025 ima na svojem računu že neverjetnih 62 zadetkov. Številka, ki je že sama po sebi absurdna, a jo lahko najboljši strelec LaLige še poviša.
Do konca leta ga skupaj s soigralci čakajo še štiri tekme: tri v državnem prvenstvu ter ena v Ligi prvakov proti Manchester Cityju. Če Mbappeju uspe doseči še osem zadetkov, se bo zavihtel na drugo mesto po številu golov v enem koledarskem letu v tem stoletju. To si trenutno delita Robert Lewandowski iz leta 2021 in Cristiano Ronaldo iz leta 2013.
Prav primerjava s Portugalcem je najbolj aktualna, saj bi lahko Mbappe postal tudi statistično najboljši strelec, ki je oblekel beli dres kraljevega kluba. Ronaldo je pred 12 leti v majici 15-kratnih evropskih prvakov dosegel 59 zadetkov, Francoz je trenutno na številki 54. Glede na to, da je nekdanji igralec PSG-ja kot otrok idoliziral legendarnega Portugalca, bi lahko imela "menjava garde" na vrhu še toliko večjo sentimentalno vrednost.
Jasno pa je, da ne bomo dobili novega rekorderja po številu zadetkov v koledarskem letu. Ta naziv ostaja trdno v rokah Lionela Messija, ki je leta 2012 zabil kar 91 golov. Dosežek Argentinca ostaja ena izmed največjih statističnih anomalij v nogometni zgodovini, ki jo bo težko kdo ponovil. Ali se bo osemkratnemu dobitniku zlate žoge kdo vsaj približal, pa bomo videli.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.