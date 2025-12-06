Mbappe se bliža Ronaldu, lahko pri Madridu pride do 'menjave garde'?

Za madridskim Realom je slabo leto. Beli balet je ostal popolnoma praznih rok, kar se tiče lovorik, nekaj, kar je v španski prestolnici seveda nesprejemljivo. Veliko kritik je letelo oziroma še vedno leti tudi na prvega zvezdnika kraljevega kluba Kyliana Mbappeja, ki je Madridčane okrepil v lanskem prestopnem roku. Mbappe je prišel v ekipo, ki je ravnokar osvojila tako špansko državno prvenstvo kot tudi Ligo prvakov, zato je letošnji neuspeh še toliko večje razočaranje.

Kljub ekipnim težavam je Francoz svoje delo, vsaj kar se tiče zabijanja zadetkov, opravil z odliko. Ne samo da ga je opravil, 27-letnik se s svojo strelsko formo bliža zgodovinskim mejnikom. V letu 2025 ima na svojem računu že neverjetnih 62 zadetkov. Številka, ki je že sama po sebi absurdna, a jo lahko najboljši strelec LaLige še poviša.