Mbappe se je predčasno vrnil na trening PSG-ja, kdaj se mu bo pridružil Messi?

Francoski superzvezdnik Kylian Mbappe se je odpovedal prostim dnem in se predčasno vrnil na treninge Paris Saint-Germaina. Čeprav bi se lahko igralci, ki so nastopali na svetovnem prvenstvu v Katarju, na treninge vrnili po desetih dneh premora, je Mbappe to storil po slabih treh dneh ali dobrih 60 urah.

Le malo časa je minilo od trenutka, ko je Francoz Kylian Mbappe odigral finalno tekmo na svetovnem prvenstvu v Katarju, ki pa se ni končala po njegovih željah. Kljub doseženemu hat-tricku so morali Francozi po streljanju 11-metrovk premoč priznati Argentincem. Vidno strti mladenič je, kot kaže, žalosti napovedal konec in se vrnil na trening svojega kluba PSG. Parižani so novico o povratku francoskega reprezentančnega napadalca na družbenih omrežjih objavil danes dopoldne. Strelec osmih zadetkov v Katarju si po nedavno končanem mundialu ni želel daljšega premora. PSG sicer ni razkril, po kakšnem programu bo za zdaj treniral 24-letni mladenič, ki je svoj rojstni dan praznoval v torek. Njegov soigralec, argentinski zvezdnik Lionel Messi, ki proslavlja naslov svetovnega prvaka v domovini, bo predvidoma začel trenirati v začetku novega koledarskega leta. Kakšen bo njun odnos v garderobi Parižanov, ni znano. Dejstvo pa je, da so si Argentinci mladeniča že večkrat privoščili, nazadnje na slavnostni paradi, ko je Emiliano Martinez v rokah držal lutko (dojenčka), ki pa je imela na obrazu sliko Mbappeja. PREBERI ŠE Zgodovinska drama za tretji argentinski naslov in Messijevo večnost Poleg njega pa nič kaj hudega sluteči Messi. Kako bo vse skupaj vplivalo na vzdušje v že tako vroči pariški garderobi, ni znano. Toda če bodo želeli ponovno naskakovati tako želeno lovoriko Lige prvakov, bodo morali "zamere", ki so se dogajale na prvenstvu, čim prej pozabiti. Parižane prva tekma po SP čaka 28. decembra proti Strasbourgu, 1. januarja sledi obračun z Lensom. Na lestvici imajo po 15 krogih pet točk naskoka prav pred Lensom. V Ligi prvakov jih prva tekma čaka 14. februarja, pomerili pa se bodo z Bayernom iz Munchna, ja, tistim Bayernom, ki jih je leta 2020 premagal v velikem finalu.