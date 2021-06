Mbappe se je opravičil za zgrešeno enajstmetrovko

Francozi so na dramatičen večer v Bukarešti zapravili vodstvo 3:1 in proti Švicarjem v zadnjih desetih minutah prejeli dva gola. Selektor Francozov Didier Deschamps je tekmo začel s formacijo 3-4-3, ki je na turnirju do osmine finala še ni uporabil. Po slabi igri Francozov in vodstvu Švicarjev v prvem polčasu je francoski selektor priznal svojo napako in glavnega krivca za švicarski gol Clementa Lengleta zamenjal že med polčasom. V drugem polčasu so Francozi po zgrešeni enajstmetrovki Švicarja Ricarda Rodrigueza zavladali na igrišču in povedli za dva gola. Sledil je hladen tuš za galske peteline in preobrat njihovih vzhodnih sosedov.

Prvih devet enajstmetrovk v seriji so izvajalci obeh ekip prepričljivo zadeli. Nato je pred vratarja Yanna Sommerja stopil prvi zvezdnik francoskega nogometa 22-letni Kylian Mbappe. Vsaka poteza napadalca, ki je v zavest svetovne nogometne javnosti vstopil že pri rosnih osemnajstih letih, izjemno zanima slehernega nogometnega navijača. Pritiska je vajen, a pričakovanja celotne Francije so bila za mladega superzvezdnika očitno preveliko breme. Sommer je njegov strel mojstrsko ustavil in svojo reprezentanco popeljal v prvi četrtfinale na Eurih.