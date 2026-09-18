Mbappe vztraja, da je bilo delno prekritje majice pravilna odločitev

Pred torkovo tekmo španske La Lige v Elcheju so se gostitelji in Real Madrid dogovorili, da bodo oblekli majice z napisom "Vsi smo iz Ceute". Namen te geste, ki jo je organizirala lokalna skupina podjetnikov, je bil opozoriti na humanitarne razmere v tej španski enklavi po množičnem valu migracij iz Maroka, ki se je zgodil julija. Kljub skupnemu dogovoru so bili Kylian Mbappe, Vinicius Junior in Ibrahima Konate deležni ostrega odziva v španskih medijih. Omenjena trojica je med predstavitvijo pred tekmo majice zavihala do prsi in s tem namerno zakrila napis, kar je sprožilo val ogorčenja v javnosti.

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V sredo je francoski reprezentant v pogovoru za Diario AS pojasnil svoja dejanja. "To želim podrobneje pojasniti, da bi ljudje razumeli," je sprva izjavil Mbappe in nadaljeval: "Odločitev o nošenju majic je bila na strani klubov. Igralci smo jo morali obleči. Prva stvar, ki jo želim poudariti, je, da sem popolnoma solidaren s Ceuto in vsemi žrtvami, saj sem v prvi vrsti človek iz krvi in mesa in potem šele nogometaš."

Mbappe pojasnil svoj del zgodbe

Napadalec, katerega starši so v Francijo emigrirali iz Alžirije in Kameruna, je izpostavil svojo željo po ohranjanju uravnoteženega pogleda na situacijo. "Želel pa sem tudi priznati stisko in izraziti podporo vsem migrantom, ki so izgubili življenje, ter tistim, ki se soočajo s težkimi razmerami. Bil sem v nehvaležnem položaju, saj bi ljudje lahko mislili, da sem proti prebivalcem Ceute, a ne, sploh ne. Niti najmanj nimam ničesar proti njim in jih v svojih mislih popolnoma podpiram. Vseeno pa sem želel nameniti pozornost tudi vsem tistim, ki trpijo," pravi 28-letni francoski krilni napadalec.

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Mbappe je vnovič pozval k mirni rešitvi krize in zaključil: "Na koncu koncev sem le človek in ne želim dajati prednosti eni obliki trpljenja pred drugo. Ljudje trpijo na različne načine in globoko me žalosti, ko vidim, kaj vse se dogaja v svetu. Sem nekdo, ki želi najboljše za naš svet. Moj cilj je poslati pozitivno sporočilo in upam, da se bo to hitro rešilo."

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