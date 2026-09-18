Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Mbappe vztraja, da je bilo delno prekritje majice pravilna odločitev

Madrid, 18. 09. 2026 11.33 pred 36 minutami 3 min branja 9

Avtor:
A.V.
Vinicius Junior in Kylian Mbappe

Zvezdnik madridskega Reala Kylian Mbappe se je odzval na vse večje kritike glede svoje odločitve, da zakrije majico s sporočilom podpore mestu Ceuta. Francoski krilni napadalec se je skupaj s soigralcema Viniciusom Juniorjem in Ibrahimo Konatejem znašel pod plazom očitkov, potem ko so med protokolom pred omenjeno tekmo, na kateri je beli balet s 3:2 premagal Elche, delno prekrili omenjeno sporočilo.

Pred torkovo tekmo španske La Lige v Elcheju so se gostitelji in Real Madrid dogovorili, da bodo oblekli majice z napisom "Vsi smo iz Ceute". Namen te geste, ki jo je organizirala lokalna skupina podjetnikov, je bil opozoriti na humanitarne razmere v tej španski enklavi po množičnem valu migracij iz Maroka, ki se je zgodil julija.

Kljub skupnemu dogovoru so bili Kylian Mbappe, Vinicius Junior in Ibrahima Konate deležni ostrega odziva v španskih medijih. Omenjena trojica je med predstavitvijo pred tekmo majice zavihala do prsi in s tem namerno zakrila napis, kar je sprožilo val ogorčenja v javnosti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V sredo je francoski reprezentant v pogovoru za Diario AS pojasnil svoja dejanja. "To želim podrobneje pojasniti, da bi ljudje razumeli," je sprva izjavil Mbappe in nadaljeval: "Odločitev o nošenju majic je bila na strani klubov. Igralci smo jo morali obleči. Prva stvar, ki jo želim poudariti, je, da sem popolnoma solidaren s Ceuto in vsemi žrtvami, saj sem v prvi vrsti človek iz krvi in mesa in potem šele nogometaš."

Mbappe pojasnil svoj del zgodbe

Napadalec, katerega starši so v Francijo emigrirali iz Alžirije in Kameruna, je izpostavil svojo željo po ohranjanju uravnoteženega pogleda na situacijo. "Želel pa sem tudi priznati stisko in izraziti podporo vsem migrantom, ki so izgubili življenje, ter tistim, ki se soočajo s težkimi razmerami. Bil sem v nehvaležnem položaju, saj bi ljudje lahko mislili, da sem proti prebivalcem Ceute, a ne, sploh ne. Niti najmanj nimam ničesar proti njim in jih v svojih mislih popolnoma podpiram. Vseeno pa sem želel nameniti pozornost tudi vsem tistim, ki trpijo," pravi 28-letni francoski krilni napadalec.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Mbappe je vnovič pozval k mirni rešitvi krize in zaključil: "Na koncu koncev sem le človek in ne želim dajati prednosti eni obliki trpljenja pred drugo. Ljudje trpijo na različne načine in globoko me žalosti, ko vidim, kaj vse se dogaja v svetu. Sem nekdo, ki želi najboljše za naš svet. Moj cilj je poslati pozitivno sporočilo in upam, da se bo to hitro rešilo."

Vse večje napetosti v La Ligi

Politična kompleksnost v povezavi s Ceuto je ta teden vplivala tudi na ostale tekme v španski La ligi. Krilni igralec Betisa Abde Ezzalzouli, sicer maroški reprezentant, ki se je v Španijo preselil v otroštvu, se je soočil z ostrimi odzivi navijačev v svoji domovini.

Ezzalzouli je namreč sodeloval v podobnem protokolu pred tekmo, ko se je Betis v ponedeljek pomeril z Villarrealom. Napadalec je na družbenih omrežjih poudaril, da se za to gesto ne bo opravičeval, in izjavil, da majica ni imela političnega motiva ter da njen namen ni bil izkazovanje "nespoštovanja do maroškega ljudstva".

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
nogomet real madrid kylian mbappe ceuta podpora majica

FA pritiska na Infantina: objavite dokumente o načrtu za prodajo svetovnega prvenstva

24ur.com Težave za Real Madrid: Mbappe in Mastantuono poškodovana
24ur.com Deschamps: Mbappe je imel manjšo težavo, ki ni resna
24ur.com Real Madrid izgubil, Mbappe znova zapravil enajstmetrovko
24ur.com 'Mbappe? Trenutno je zelo slab, Ancelotti pa je še slabši'
24ur.com PSG v drugem polčasu upravičil vlogo favorita, Baski bodo potrebovali čudež
24ur.com Kaj pomeni politična gesta Mbappeja, Viniciusa in Konateja?
Moskisvet.com To je storil Avstrijec po tem, ko je Mbappeju zlomil nos
Priporoča
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 2
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 3
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 4
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 6
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 7
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 8
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 9
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 10
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 11
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 12
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 13
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 14
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 15
KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Zaklenjena resnica
18. 09. 2026 13.00
Tudi Infantino vztraja in pravi, da je prodaja deležev SP pravilna odločitev
Odgovori
0 0
Zaklenjena resnica
18. 09. 2026 12.55
Diktatorju nihče ne bo govoril , kaj naj nosi
Odgovori
+1
1 0
zmerni pesimist
18. 09. 2026 12.54
Pa saj ne more cela afrika priti v eu tudi ta bo počasi propadla ravno zaradi tega
Odgovori
0 0
Zaklenjena resnica
18. 09. 2026 12.46
Ko oseba nima karakterja, pride do takih zadev...še enkrat...če jo je vzel, bi jo moral nositi
Odgovori
+1
1 0
Zaklenjena resnica
18. 09. 2026 12.47
....In nehajmo zamenjavati karakter in iskanje pozornosti
Odgovori
0 0
Zaklenjena resnica
18. 09. 2026 12.58
Ali pa celo trma, kot omenja nekdo iz tabora Reala
Odgovori
0 0
REAList7
18. 09. 2026 12.40
To je že skoraj neverjetno kako tale medij vsiljuje ljudem neko negativno mnenje o Realu s takšnimi novicami. Nogometaši barcelone majic sploh niso imeli, ker je bil yamal proti temu in so ga tako družno podprli. Niti enega članka ni bilo na to temu, a o Realu, Mbappeju, Viniju in Konateju pa že zdaj drugi članek. Sramotno za ta medij. Zdaj pa me lahko zopet blokirate, ker vam nekdo upa nekaj povedati, kar vam ni povšeči. Fuj.
Odgovori
+0
1 1
Zaklenjena resnica
18. 09. 2026 12.54
Hočeš reči, da je Yamal rekel, da tega ne bo naredil in se je tega držal ne glede na vse drugi pa so ga podprli in jih tudi niso imeli na sebi...take stvari oblikujejo značaj
Odgovori
+1
1 0
JAZsemTI
18. 09. 2026 12.34
V tehničnem smislu smo v evropi pritepenci vsi razen Baskov, keltskih Ircev, Retoromanov in balkanskih Ilirov🤔
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Jude Law ima hčerko, ki je prava lepotica. Poglejte, kako je videti danes
Če imate otroke, tega dogodka v Ljubljani ne smete spregledati
Če imate otroke, tega dogodka v Ljubljani ne smete spregledati
Otrok ni projekt: kdaj spodbuda pomaga in kdaj pritisk škodi?
Otrok ni projekt: kdaj spodbuda pomaga in kdaj pritisk škodi?
Sephora deklice: ko svet lepote in kozmetike vstopi v otroštvo vse prej
Sephora deklice: ko svet lepote in kozmetike vstopi v otroštvo vse prej
zadovoljna
Portal
Romantična zaroka na Baliju: Žan pokleknil pred znano Slovenko
Nista se mogla upreti skušnjavi: znova so padli poljubi
Nista se mogla upreti skušnjavi: znova so padli poljubi
Lepa Slovenka po 40. letu vsak dan počne to
Lepa Slovenka po 40. letu vsak dan počne to
Med hrvaško voditeljico in Slovencem že počilo
Med hrvaško voditeljico in Slovencem že počilo
vizita
Portal
Pozabite na tek: ta preprosta oblika gibanja je po 50. letu lahko boljša za sklepe
Znanstveniki odkrili presenetljivo povezavo med črevesjem in astmo
Znanstveniki odkrili presenetljivo povezavo med črevesjem in astmo
Zakaj se glivična okužba nožnice nenehno vrača?
Zakaj se glivična okužba nožnice nenehno vrača?
Pozabljate imena in ključe? To še ne pomeni, da je z vašim spominom kaj narobe
Pozabljate imena in ključe? To še ne pomeni, da je z vašim spominom kaj narobe
cekin
Portal
Verjetno delate isto napako kot milijoni kupcev, ki mislijo, da dražje pomeni boljše
Želite visoko plačo? Zgodba sobarice, ki v tujini živi sanje
Želite visoko plačo? Zgodba sobarice, ki v tujini živi sanje
Koliko denarja ste izgubili, ker že pet let niste prosili za povišico? Številka vas lahko preseneti
Koliko denarja ste izgubili, ker že pet let niste prosili za povišico? Številka vas lahko preseneti
Do konca meseca jih lahko čaka finančno presenečenje: preverite, ali ste med njimi
Do konca meseca jih lahko čaka finančno presenečenje: preverite, ali ste med njimi
moskisvet
Portal
Umrl je legendarni biatlonec: blestel tudi na Pokljuki
Kdaj se vam popravilo avta ne izplača več
Kdaj se vam popravilo avta ne izplača več
S psom okoli sveta: Tadej razkril, kaj vse se zgodi, ko je tvoj potovalni partner štirinožec
S psom okoli sveta: Tadej razkril, kaj vse se zgodi, ko je tvoj potovalni partner štirinožec
Jimi Hendrix je električni kitari pokazal, česa je zares sposobna
Jimi Hendrix je električni kitari pokazal, česa je zares sposobna
dominvrt
Portal
Nekatere stvari zdržijo tudi več desetletij
Kdaj zadnjič pokositi trato pred zimo? Vrtnarski strokovnjaki opozarjajo na pravo časovnico
Kdaj zadnjič pokositi trato pred zimo? Vrtnarski strokovnjaki opozarjajo na pravo časovnico
Lubje odpada, drevo pa še vedno raste: je to normalno?
Lubje odpada, drevo pa še vedno raste: je to normalno?
Jesenski vrt: Kako do svežih redkvic v le nekaj tednih
Jesenski vrt: Kako do svežih redkvic v le nekaj tednih
okusno
Portal
Vikend izziv: poustvarite sladico iz MasterChefa
Tako bodo palačinke mehke tudi po ohlajanju: pomaga majhen trik pri pripravi mase
Tako bodo palačinke mehke tudi po ohlajanju: pomaga majhen trik pri pripravi mase
Ves čas ste česen rezali narobe: razlika v okusu je ogromna
Ves čas ste česen rezali narobe: razlika v okusu je ogromna
Hitro skutino pecivo, ki izgine s pekača, še preden se dobro ohladi
Hitro skutino pecivo, ki izgine s pekača, še preden se dobro ohladi
voyo
Portal
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Trikotnik žalosti
Trikotnik žalosti
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1961