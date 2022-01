Mbappe šokiran nad žaljivkami zoper osemletnico: Kot družba smo resnično dosegli dno

Francijo je zaobšla zgodba osemletne Camille, ki je z domiselnim videoposnetkom prosila izjemnega francoskega napadalca Kyliana Mbappeja, da ostane v moštvu PSG-ja tudi po koncu aktualne sezone. "V Parizu in Franciji je na milijone navijačem, kot sem jaz, ki te obožujejo. Tako da, prosim, ostani v Paris Saint-Germainu in nam omogoči sanje še za veliko časa. Kylian, želim ti zelo uspešno leto s PSG-jem in francosko reprezentanco," je rotila deklica Camille. Videoposnetek je hitro postal viralen, a žal so se našli tudi takšni, ki so se z žaljivkami (večinoma anonimno) spravili na osemletno deklic.