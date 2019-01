Mbappe srečen v Parizu, a vseeno pravi: Odhod k Realu ni izključen

Nogometaši Paris Saint Germaina so z obrestmi vrnili Guingampu za senzacionalen poraz v domačem pokalu, saj so varovanci nemškega strokovnjaka Thomasa Tucha na Parku princev v okviru državnega prvenstva odpihnili zadnjeuvrščeno moštvo francoske Ligue 1 z impresivnih 9:0. Tudi tokrat je bil med glavnimi protagonisti učinkovite predstave Parižanov šele 20-letni Kylian Mbappe , ki je s klasičnim 'hat-trickom' poskrbel za novi val navdušenja med domačimi navijači. "Tekmo smo odigrali z maksimalno resnostjo in odgovornostjo ter neverjetnim motivom, da tekmecu vrnemo za nepričakovan poraz v pokalnem tekmovanju. Pozna se, da smo zadnjih nekaj dni preživeli skupaj in se tako še dodatno povezali med seboj. Vesel sem, da smo se prikazali v odlični luči," je po visoki zmagi PSG-ja nad nebogljenim Guingampom dejal vsestranski napadalec svetovnega kova Kylian Mbappe, ki se je med drugim dotaknil tudi svoje prihodnosti v dresu serijskih francoskih državnih prvakov.

Selitev k Realu ni izključena

"Trenutno sem zelo srečen v Parizu. Tu imam vse pogoje za nadaljnji nogometni razvoj, pogodba s klubom pa me veže vse do leta 2021, zato se mi nikamor ne mudi," Mbappe ni uspel potešiti 'bujne' novinarske domišljije in nato pristavil: "V nogometu in življenju nasploh se sicer nikoli ne ve, kaj se bo zgodilo jutri. A če me v tem trenutku vprašate, ali si želim prestopiti v kakšen drug klub, je moj odgovor negativen. Toda, kot sem že dejal, nikoli se ne ve. Morda pa bom nekega dne oblekel dres drugega kluba, selitev k Realu tako ni izključena."