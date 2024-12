'Mbappe? Trenutno je zelo slab, Ancelotti pa je še slabši'

Dan po drugem prvenstvenem porazu v sezoni so si naslovnice uglednih španskih (športnih) medijev bolj ali manj enotne: "Real Madrid je v krizi. Zdi se, kot da trener Carlo Ancelotti ne ve, kako bi se lotil glavnih težav v moštvu in v sami igri. Tudi če bi Real tekmo v Bilbau dobil, bi bil občutek podoben," so med drugim zapisali v madridski Marci, ki je po porazu Reala proti Athleticu vso gnojnico zlila na izkušenega italijanskega strokovnjaka.

Mnogi so pričakovali vnovičen medijski napad na Kyliana Mbappeja, ki je pri zaostanku Madridčanov z 0:1 zgrešil strel z bele pike, a je bila tokrat sedma sila veliko bolj usmerjena na Ancelottija in njegove napake. "Že nekaj časa poslušamo zgodbice o tem, da so znane vse pomanjkljivosti v igri trenutne zasedbe Reala, a izboljšav (za zdaj) ni na vidiku. Najlažje je okriviti Mbappeja za vse težke trenutke, ki jih Real preživlja v zadnjem obdobju. Toda precej večja težava se skriva v dejstvu, da zasedba Reala preprosto nima sistema, v katerem bi lahko Kylian Mbappe začel kazati dobre igre. To pa je izključno naloga trenerja," so dodali pri Marci.