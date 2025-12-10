Mbappe v kadru za tekmo s Cityjem: kot kaže, bo stisnil zobe

Kylian Mbappe je bil včeraj odsoten s treninga Real Madrida, ki ga nocoj čaka pomembna tekma v Ligi prvakov proti Manchester Cityju (prenos na Kanalu A in VOYO). Francoski napadalec ima težave z mišico na levi nogi, trener Xabi Alonso pa ga je kljub temu uvrstil v ekipo za dvoboj z angleško zasedbo.

Xabi Alonso in Kylian Mbappe

Španec na klopi kraljevega kluba Xabi Alonso na novinarski konferenci pred obračunom z Manchester Cityjem ni omenil, da bi imel Kylian Mbappe kakšne težave. Kljub temu so nato predstavniki sedme sile v Madridu na treningu opazili, da najboljšega strelca Reala ni na treningu. Manjkal je tudi Eduardo Camavinga, ki bo zagotovo izpustil nocojšnji evropski obračun.

Mbappe je utrpel poškodbo mišice na levi nogi, zato je vprašljiv za dvoboj z Angleži. Alonso ga je kljub temu uvrstil v kader za spopad s četo Pepa Guardiole, trener Reala upa, da bo Francoz lahko zaigral že od prve minute.

Predogled tekme Real Madrid - Manchester City

Mbappe je bil v tej sezoni najbolj razpoložen igralec v napadu belega baleta. V La Ligi in Ligi prvakov je doslej dosegel že 25 golov ter dodal štiri podaje. Prav tako je na dobri poti, da podre rekord Cristiana Ronalda za največ golov za Real v enem koledarskem letu. Francoz je bil odgovoren za polovico golov ekipe v španski prvi ligi in za tri četrtine njihovih golov v najvišjem evropskem tekmovanju.

Alonso je že tako pod velikim pritiskom, potem ko je na zadnjih petih prvenstvenih tekmah zbral le štiri točke. Španski trener ima veliko težav v obrambi, kjer pogreša Deana Huijsena, Trenta Alexander-Arnolda, Daniela Carvajala, Ferlanda Mendyja, Davida Alabo in Ederja Militaa. Morebitna odsotnost Mbappeja bi bila nov velik udarec za kraljevi klub.

