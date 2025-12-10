Svetli način
Nogomet

Mbappe v kadru za tekmo s Cityjem: kot kaže, bo stisnil zobe

Madrid, 10. 12. 2025 14.40 | Posodobljeno pred 1 uro

Kylian Mbappe je bil včeraj odsoten s treninga Real Madrida, ki ga nocoj čaka pomembna tekma v Ligi prvakov proti Manchester Cityju (prenos na Kanalu A in VOYO). Francoski napadalec ima težave z mišico na levi nogi, trener Xabi Alonso pa ga je kljub temu uvrstil v ekipo za dvoboj z angleško zasedbo.

Xabi Alonso in Kylian Mbappe
Xabi Alonso in Kylian Mbappe FOTO: Profimedia

Španec na klopi kraljevega kluba Xabi Alonso na novinarski konferenci pred obračunom z Manchester Cityjem ni omenil, da bi imel Kylian Mbappe kakšne težave. Kljub temu so nato predstavniki sedme sile v Madridu na treningu opazili, da najboljšega strelca Reala ni na treningu. Manjkal je tudi Eduardo Camavinga, ki bo zagotovo izpustil nocojšnji evropski obračun.

Preberi še Guardiola in njegovo bizarno sporočilo prijatelju Alonsu: Lulaj sam. Ne morem namesto tebe

Mbappe je utrpel poškodbo mišice na levi nogi, zato je vprašljiv za dvoboj z Angleži. Alonso ga je kljub temu uvrstil v kader za spopad s četo Pepa Guardiole, trener Reala upa, da bo Francoz lahko zaigral že od prve minute.

Predogled tekme Real Madrid - Manchester City
Predogled tekme Real Madrid - Manchester City FOTO: Sofascore.com

Mbappe je bil v tej sezoni najbolj razpoložen igralec v napadu belega baleta. V La Ligi in Ligi prvakov je doslej dosegel že 25 golov ter dodal štiri podaje. Prav tako je na dobri poti, da podre rekord Cristiana Ronalda za največ golov za Real v enem koledarskem letu. Francoz je bil odgovoren za polovico golov ekipe v španski prvi ligi in za tri četrtine njihovih golov v najvišjem evropskem tekmovanju.

Preberi še Bellingham: Obračun s Cityjem je lahko naša točka preloma

Alonso je že tako pod velikim pritiskom, potem ko je na zadnjih petih prvenstvenih tekmah zbral le štiri točke. Španski trener ima veliko težav v obrambi, kjer pogreša Deana Huijsena, Trenta Alexander-Arnolda, Daniela Carvajala, Ferlanda Mendyja, Davida Alabo in Ederja Militaa. Morebitna odsotnost Mbappeja bi bila nov velik udarec za kraljevi klub.

Real Madrid - Manchester City na Kanalu A in VOYO
Real Madrid - Manchester City na Kanalu A in VOYO FOTO: 24ur.com
nogomet liga prvakov real madrid mbappe
KOMENTARJI (7)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Lucky
10. 12. 2025 16.25
Vrnte nam Danyja. Tud, če ni z njim vse v redu. Tuki je v bolj varnih rokah.
ODGOVORI
0 0
MESSI-SVETOVNI-PRVAK-G.O.A.T.
10. 12. 2025 16.17
+1
tud city ni več tak bav bav kot je bil 2-3 leta nazaj..verjetno bodo mogli trenerja zamenjat in kaksne igralce pripeljat ki bodo lačni uspehov..(se jim dogaja kot Salahu in recimo Lewi ki živita na račun stare slave)..samo v zadnjem mesecu so doma izgubili proti leverkusnu in v gosteh pri newcastlu..pa pred tem proti aston villi..zna bit da bo veliko golov na obeh straneh..upejmo na čimbolj zanimivo tekmo..kdo pa zmaga pa verjetno vseeno..oboji bodo napredovali iz skupinskega dela
ODGOVORI
1 0
MESSI-SVETOVNI-PRVAK-G.O.A.T.
10. 12. 2025 16.07
+2
to so samo igrice..dobil je počitek in da ima nasprotnik (guardiola) več dela s pripravo na tekmo in več možnih postav
ODGOVORI
2 0
RUBEŽ
10. 12. 2025 15.59
+1
Bučke. Sem že v ponedeljek napisal, da je to bila samo zgodba za rajo.
ODGOVORI
2 1
dule100
10. 12. 2025 15.57
+1
Zna biti tole za Xabija zadnja tekma!
ODGOVORI
2 1
Luigi Taveri II.
10. 12. 2025 14.46
+1
Zakaj se bela Nivea tako boji ekipe, ki je na lestvici UCL na dnu, le 2 mesti višje od farselone ?
ODGOVORI
4 3
Luigi Taveri II.
10. 12. 2025 14.44
+3
Če bo zobe stisnil Alonso , jih pa lahko še ....
ODGOVORI
5 2
