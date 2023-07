Mbappe v primeru prestopa v tem poletju zahteva 240 milijonov evrov

Če je še pred tedni kazalo na to, da bo Kylian Mbappe uresničil svoje otroške sanje in zaigral v dresu Real Madrida, zdaj za to več ni možnosti. Vsaj ne v aktualnem prestopnem roku, saj finančnim zahtevam francoskega reprezentanta Madridčani ne bodo ustregli.

V taboru belega baleta so mnenja, da je Mbappeju na prvem mestu denar, zato v letošnjem prestopnem roku na njegov prihod niso resno računali. Pogodba, ki vključuje veliko različnih bonusov, napadalca postavlja v sam vrh najbolje plačanih športnikov na svetu, kar je tudi razlog za to, da nogometaš v primeru predčasne prekinitve pogodbe zahteva 240 milijonov evrov s strani novega delodajalca. Koliko 24-letnik v Parizu dejansko zasluži, pa vedo zgolj predsednik kluba Nasser Al-Khelaifi, nogometaš sam in njegova mama Fayza Lamari, ki na Mbappejevi športni poti opravlja vlogo agentke.