Mbappe: V PSG-ju 100-odstotno ostajam do poletja

"Sem v PSG-ju. Zelo sem srečen in 100 odstotno bom sezono zaključil kot igralec PSG-ja. Vse bom storil za to, da osvojimo Ligo prvakov, francosko ligo in pokal. Želim zadovoljiti navijače, ki si to zaslužijo," so besede Kyliana Mbappeja, ki bodo – vsaj za zdaj – pomirile vodilne v PSG-ju in zveste navijače pariškega kluba. Potem ko je Real Madrid ob zaključku prestopnega roka v Pariz poslal ogromno ponudbo, ki so jo vodilni v francoski prestolnici zavrnili, je bilo vprašanje, ali bodo Madridčani januarja znova poskusili.

Po neuspelem poletnem prestopu v Madrid, je Mbappe spregovoril o svojih občutkih in dejal, da je svoj sedanji klub želel zapustiti z odškodnino, ki bi klubu vsaj delno povrnila stroške njegovega prihoda leta 2017 iz prejšnjega kluba Monaco. Na vprašanje, ali bo naslednjo sezono igral v belem dresu Real Madrida, je Mbappe odgovoril s širokim nasmehom in zagotovilom, da razmišlja samo o tem kako bodo Real Madrid premagali februarja ali marca (v četrtfinalu Lige prvakov op. a.).