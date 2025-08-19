Mbappe v uvodu v sezono rešil Real

Trener Xabi Alonso si je bržkone drugače predstavljal premiero z Realom v španski ligi. Real je sicer imel močno pobudo na zelenico, odločilen pa je bil šele prekršek Juana Cruza nad Kylianom Mbappejem , ki je nato sam iz 11 metrov zadel za zmago Madridčanov.

Očitno pa je kratko obdobje priprav med klubskim SP in novo sezono pustilo posledice, saj je Realu manjkal kanček natančnosti in uigranosti pri zaključevanju akcij.

A najvažnejše so tri točke. Boljša igra naj bi sledila v nadaljevanju, Alonso pa je že pred sezono ob svoji predstavitvi poudaril, da bo potreboval čas, preden bo ekipo popeljal do uspešne in atraktivne igre.