Nogomet

Mbappe v uvodu v sezono rešil Real

Madrid, 19. 08. 2025 23.32 | Posodobljeno pred eno minuto

Avtor
STA
Francoski nogometni zvezdnik Kylian Mbappe je bil junak uvodne tekme madridskega Reala v uvodnem krogu novega španskega prvenstva. V 51. minuti je z enajstmetrovke dosegel edini gol na tekmi za zmago gostiteljev z 1:0.

Trener Xabi Alonso si je bržkone drugače predstavljal premiero z Realom v španski ligi. Real je sicer imel močno pobudo na zelenico, odločilen pa je bil šele prekršek Juana Cruza nad Kylianom Mbappejem, ki je nato sam iz 11 metrov zadel za zmago Madridčanov.

Kylian Mbappe
Kylian Mbappe FOTO: AP

Očitno pa je kratko obdobje priprav med klubskim SP in novo sezono pustilo posledice, saj je Realu manjkal kanček natančnosti in uigranosti pri zaključevanju akcij.

A najvažnejše so tri točke. Boljša igra naj bi sledila v nadaljevanju, Alonso pa je že pred sezono ob svoji predstavitvi poudaril, da bo potreboval čas, preden bo ekipo popeljal do uspešne in atraktivne igre.

real madrid la liga španska liga nogomet
