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Nogomet

Kylian Mbappe v vlogi diktatorja

Madrid, 12. 09. 2026 11.21 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Š.Z.
Kylian Mbappe in Luis Figo

Če ste vsaj za trenutek uporabljali družbena omrežja, ste morda naleteli na videoposnetke, v katerih uporabniki francoskega zvezdnika Kyliana Mbappeja postavljajo v vlogo nogometnega diktatorja. Satirični posnetki se poigravajo s predstavo o njegovi domnevni avtoritarnosti in idejo, da se v klubih, za katere igra, odločitve sprejemajo predvsem po njegovem nareku. Francoski napadalec se je na tovrstne šale odzval z mešanimi občutki zabave, začudenja in nejevolje.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kylian Mbappe brez dvoma sodi v sam svetovni nogometni vrh. Kot najstnik je osvojil naslov svetovnega prvaka, odtlej pa podira rekord za rekordom. Toda čeprav velja za enega najboljših nogometašev svoje generacije, je njegovo zasebno življenje razmeroma mirno in brez večjih škandalov. V nogometnem svetu pa je zgodba povsem drugačna – tam njegovo ime že dolgo spremljajo številne polemike, pričakovanja in zgodbe, ki pogosto segajo precej dlje od dogajanja na zelenici.

Na igrišču Mbappe pogosto deluje avtoritarno, njegova zadnja leta pri Paris Saint-Germainu pa so ustvarila vtis, da on sprejema najpomembnejše odločitve v klubu. Leta 2022, ko je podaljšal pogodbo s PSG-jem, so namreč mediji razkrili, da naj bi mu vodstvo kluba ob ogromni plači obljubilo tudi vpliv na kadrovsko politiko. S tem se je rodila podoba igralca, ki je močnejši od samega kluba.

Zato se je na družbenih omrežjih sprožil val oziroma trend t. i. "memov", v katerih je francoski zvezdnik prikazan kot totalitaristični diktator.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V intervjuju za francoski časnik L'Equipe je Mbappe razkril svoj pogled na trend "Diktator Mbappe":

Čeprav razume lahkotno in "dobronamerno" naravo teh objav, Mbappe obžaluje pomanjkanje zgodovinske perspektive: "Delno je smešno, ker dobiš občutek, da je za nekatere ljudi vse skupaj zgolj zabava. Obstaja pa tudi manj smešen del, ker vemo, koliko škode so takšni ljudje (diktatorji) povzročili skozi zgodovino. Primerjajo me z ljudmi, ki so ubijali druge ali pa so milijone in milijone ljudi osrečili ... Mislim, da v življenju še nikoli nisem storil česa takega. Zato se mešajo različna stališča. Po eni strani vem, da se to počne na neškodljiv način in da ne gre tako daleč, po drugi strani pa to včasih kaže na pomanjkanje politične in človeške ozaveščenosti pri ljudeh."

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