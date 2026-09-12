Kylian Mbappe v vlogi diktatorja

Kylian Mbappe brez dvoma sodi v sam svetovni nogometni vrh. Kot najstnik je osvojil naslov svetovnega prvaka, odtlej pa podira rekord za rekordom. Toda čeprav velja za enega najboljših nogometašev svoje generacije, je njegovo zasebno življenje razmeroma mirno in brez večjih škandalov. V nogometnem svetu pa je zgodba povsem drugačna – tam njegovo ime že dolgo spremljajo številne polemike, pričakovanja in zgodbe, ki pogosto segajo precej dlje od dogajanja na zelenici.

Na igrišču Mbappe pogosto deluje avtoritarno, njegova zadnja leta pri Paris Saint-Germainu pa so ustvarila vtis, da on sprejema najpomembnejše odločitve v klubu. Leta 2022, ko je podaljšal pogodbo s PSG-jem, so namreč mediji razkrili, da naj bi mu vodstvo kluba ob ogromni plači obljubilo tudi vpliv na kadrovsko politiko. S tem se je rodila podoba igralca, ki je močnejši od samega kluba.

Zato se je na družbenih omrežjih sprožil val oziroma trend t. i. "memov", v katerih je francoski zvezdnik prikazan kot totalitaristični diktator.