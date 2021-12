Mbappe, veliki vodja bogatih Parižanov

"Ko je on na igrišču, se igra spremeni. Zaradi njegove hitrosti, tehnike in moči ga je nemogoče braniti," je razlagal trener Monaca Niko Kovač, po porazu (2:0) in dveh zadetkih mladega Francoza. Francoski reprezentant je postal najmlajši igralec v zgodovini, ki je dosegel 100 zadetkov v Ligue 1 – številka, ki odraža spektakularen trenutek, ki ga trenutno živi v Parizu. Kot poroča Le Parisien, je mladenič dodal nekaj novih rekordov – dosegel je že 7 podaj na 18 tekmah, s čimer se je presegel v primerjavi z minulimi sezonami. "Prevzel je celo vlogo Messija. Štirje zadetki Messija so bili doseženi po podaji Mbappeja, lahko bi rekli celo pet, če upoštevamo, da je Mbappe izslili enajstmetrovko proti Leipzigu, ki jo je kasneje sprožil Messi," ocenjujejo pri francoskem časniku. S 13 zadetki in 12 asistencami je Mbappe sodeloval pri skoraj 50 odstotkih dosedanjih zadetkov PSG-ja v tej sezoni. Gre za številke, ki presegajo celo igralce, kot sta Robert Lewandowski ali Mohamed Salah, čeprav daleč od izjemnih 69 odstotkov, ki jih ima Karim Benzema pri Real Madridu. Če se o takšnih številkah pogovarjamo pri vsega 23 letih, je gotovo le eno – da bodo številke vsekakor poletele v nebo.