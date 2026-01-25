Mbappe z izvedbo enajstmetrovke izkazal podporo osramočenemu soigralcu

Kylian Mbappe še naprej kaže neverjetne predstave. Kljub slabši formi belega baleta v začetku koledarskega leta je izjemni Francoz že pri neverjetnih 21 ligaških zadetkih, kar je 7 več od drugega najboljšega strelca, kosovskega napadalca Mallorce Vedata Muriqija. Mbappe je bil ključen tudi na zadnji prvenstveni tekmi, ki jo je Real Madrid dobil z 0:2.
Tradicionalno neugodno gostovanje pri Villarrealu je kraljevi klub tokrat dobil na krilih strelsko razpoloženega Francoza, ki je oba zadetka dosegel v drugem polčasu. Največ pozornosti pa je pritegnila njegova enajstmetrovka v izdihljajih tekme, s katero je postavil končni izid 0:2 oziroma način izvajanja le-te. Mbappe se je odločil za t. i. panenko in žogo v loku poslal po sredini vrat, s čimer je kar malo osmešil domačega vratarja Luiza Juniorja.
Za podoben način izvajanja se je pred tednom dni odločil Brahim Diaz, le da si je Maročan za to izbral finale afriškega pokala narodov in enajstmetrovko, ki bi njegovi državi prinesla šele drugo zvezdico v njeni zgodovini. V Rabatu sta bili vlogi obrnjeni, vratar Edouard Mendy je prebral namero 26-letnika in žogo z lahkoto ujel, Diaz pa je lahko le osramočeno zrl v tla. Po tekmi so zaokrožile fotografije objokanega igralca Reala, ki si verjetno še ni opomogel po takšni napaki.
In prav zato se je Mbappe odločil, da Diazu pokaže, da ekipa stoji ob njem. Že med slavjem so kamere Francoza ujele, ko Maročanu govori: "To je bilo zate." Po tekmi pa je svojo namero potrdil tudi z odgovorom na vprašanje novinarja, ki ga je zanimalo, zakaj se je Mbappe odločil za izvedbo panenke: "To je bil znak podpore za Brahima," je vse dvome razblinil svetovni prvak s Francijo.
