Nogomet

Mbappe z izvedbo enajstmetrovke izkazal podporo osramočenemu soigralcu

Villarreal, 25. 01. 2026 09.42 pred 50 minutami 2 min branja 4

Avtor:
L.M.
Kylian Mbappe in Brhaim Diaz

Madridski Real je v 21. krogu španskega prvenstva prišel do izredno pomembnih treh točk in se prvič po dveh mesecih, vsaj začasno, zavihtel na prvo mesto LaLige. Proti Villarrealu je kraljevemu klubu zmago znova priigral Kylian Mbappe, ki je dosegel edina zadetka na tekmi. Z zadnjim je poslal sporočilo in podporo svojemu soigralcu Brahimu Diazu, ki je nedavno zgrešil enajstmetrovko v finalu afriškega pokala narodov.

Enajstmetrovka Mbappeja
Enajstmetrovka Mbappeja
FOTO: Profimedia

Kylian Mbappe še naprej kaže neverjetne predstave. Kljub slabši formi belega baleta v začetku koledarskega leta je izjemni Francoz že pri neverjetnih 21 ligaških zadetkih, kar je 7 več od drugega najboljšega strelca, kosovskega napadalca Mallorce Vedata Muriqija. Mbappe je bil ključen tudi na zadnji prvenstveni tekmi, ki jo je Real Madrid dobil z 0:2.

Tradicionalno neugodno gostovanje pri Villarrealu je kraljevi klub tokrat dobil na krilih strelsko razpoloženega Francoza, ki je oba zadetka dosegel v drugem polčasu. Največ pozornosti pa je pritegnila njegova enajstmetrovka v izdihljajih tekme, s katero je postavil končni izid 0:2 oziroma način izvajanja le-te. Mbappe se je odločil za t. i. panenko in žogo v loku poslal po sredini vrat, s čimer je kar malo osmešil domačega vratarja Luiza Juniorja.

Objokani Brahim Diaz z Giannijem Infantinom
Objokani Brahim Diaz z Giannijem Infantinom
FOTO: Profimedia

Za podoben način izvajanja se je pred tednom dni odločil Brahim Diaz, le da si je Maročan za to izbral finale afriškega pokala narodov in enajstmetrovko, ki bi njegovi državi prinesla šele drugo zvezdico v njeni zgodovini. V Rabatu sta bili vlogi obrnjeni, vratar Edouard Mendy je prebral namero 26-letnika in žogo z lahkoto ujel, Diaz pa je lahko le osramočeno zrl v tla. Po tekmi so zaokrožile fotografije objokanega igralca Reala, ki si verjetno še ni opomogel po takšni napaki.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

In prav zato se je Mbappe odločil, da Diazu pokaže, da ekipa stoji ob njem. Že med slavjem so kamere Francoza ujele, ko Maročanu govori: "To je bilo zate." Po tekmi pa je svojo namero potrdil tudi z odgovorom na vprašanje novinarja, ki ga je zanimalo, zakaj se je Mbappe odločil za izvedbo panenke: "To je bil znak podpore za Brahima," je vse dvome razblinil svetovni prvak s Francijo.

kylian mbappe brahim diaz enajstmetrovka panenka podpora

Real z zmago na težkem gostovanju skočil na prvo mesto

KOMENTARJI4

Panter 63
25. 01. 2026 10.29
Po dooooooooooooooooooooolgem času enajstmetrovka katera ni sporna. Ta gre na prste ene roke glede spornosti v preteklih nekaj let.
Odgovori
-1
0 1
cripstoned
25. 01. 2026 10.23
Pogledam kdo sodi danasnjo tekmo ropalone proti zadnji ekipi lalige...MUNUERA hahahahaha...neverjetno spet MUNUERA...munuera, rojas, soto grado sodijo vsako 2.tekmo ropalone...LALIGA NEGREIRA...
Odgovori
+2
2 0
cripstoned
25. 01. 2026 09.55
Neverjetno kaj dela mbappe..
Odgovori
+2
4 2
manucao
25. 01. 2026 09.53
V tem trenutku brez konkurence najboljši nogometaš na svetu.
Odgovori
+0
3 3
