Mbappe z izvedbo enajstmetrovke izkazal podporo osramočenemu soigralcu

Kylian Mbappe še naprej kaže neverjetne predstave. Kljub slabši formi belega baleta v začetku koledarskega leta je izjemni Francoz že pri neverjetnih 21 ligaških zadetkih, kar je 7 več od drugega najboljšega strelca, kosovskega napadalca Mallorce Vedata Muriqija. Mbappe je bil ključen tudi na zadnji prvenstveni tekmi, ki jo je Real Madrid dobil z 0:2.

Tradicionalno neugodno gostovanje pri Villarrealu je kraljevi klub tokrat dobil na krilih strelsko razpoloženega Francoza, ki je oba zadetka dosegel v drugem polčasu. Največ pozornosti pa je pritegnila njegova enajstmetrovka v izdihljajih tekme, s katero je postavil končni izid 0:2 oziroma način izvajanja le-te. Mbappe se je odločil za t. i. panenko in žogo v loku poslal po sredini vrat, s čimer je kar malo osmešil domačega vratarja Luiza Juniorja.