Mbappe z razlogom izpustil azijsko turnejo?

Kylian Mbappe, ki naj bi ga snubil Real Madrid, ima v Parizu pogodbo, ki velja do poletja 2024 in je noče podaljšati. Če pri PSG svojega najboljšega napadalca ne želijo iz rok izpustiti kot prostega igralca, bi ga klub moral prodati v tem poletnem ali prihajajočem zimskem prestopnem roku.

Pri PSG so v petek zvečer objavili moštvo za poletno turnejo po Japonski in Južni Koreji. Med 29 izbranci novega trenerja Luisa Enriqueja na seznamu ni Kyliana Mbappeja , zato pa je na njem njegov komaj 16-letni brat, Ethan Mbappe .

Vendar pa naj bi Mbappe že nakazal, da želi izpolniti svojo pogodbo v Parizu. Menda naj bi zato prejel še dodatno finančno nagrado za zvestobo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Pri PSG so prepričani, da so se Mbappe in njegovi spremljevalci že dogovorili, da se junija 2024 brezplačno pridružijo Realu z osupljivim bonusom ob podpisu.