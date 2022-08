Mbappe zabil po natančno 8,3 sekunde igre

Na drugih popoldanskih tekmah sta se Strasbourg in Reims razšla z 1:1, Clermont je z 1:0 premagal ekipo iz Nice, ki je tekmo končala z dvema igralcema manj, Toulouse in Lorient sta igrala 2:2, Montpellier pa je doma izgubil proti Auxerru z 1:2. Obe ekipi sta tekmo končali s po dvema igralcema manj, vse štiri izključitve so bile v drugem polčasu.

Ekipa Miha Blažiča je spet hitro prejela zadetek, v 10. minuti je goste po kotu v vodstvo popeljal Jeremy Le Douaron . Halid Šabanović je še povečal težave Angersa, saj je v 34. minuti dobil rdeči karton, številčno prednost pa je štiri minute pozneje unovčil Le Douaron s svojim drugim golom na tekmi. V 65. minuti je bilo dokončno jasno, da bodo gosti odnesli vse tri točke, ko je za 3:0 zadel Achraf Dari. Pet minut pozneje je sicer nekaj upanja domačim z zadetkom za 1:3 vzbudil Sofiane Boufal, a izkazalo se je, da je bil to tudi končni izid. Angers, pri katerem je Blažič igral celo tekmo, je tako po dveh remijih doživel prvi poraz.

Lille vs. PSG

Rennes je pozno popoldne z 2:1 premagal Ajaccio (gostje so zgrešili tudi najstrožjo kazen), v večerni tekmi pa je branilec naslova Paris Saint-Germain v gosteh pri Lillu prišel do nove visoke zmage. Parižani so prek Kyliana Mbappeja povedli že v prvi minuti oziroma po osmih sekundah, kar je izenačenje rekorda elitne francoske lige. Po podatkih MisterChipa je sicer še vedno malenkost hitreje gol pred 30 leti dosegel Michel Rio za Caen proti Cannesu, ta je zadel po 7,9 sekunde, Mbappe pa tokrat po 8,3.

V prvem polčasu pa so nato zadeli še Lionel Messi, Achraf Hakimi in Neymar. V drugem polčasu sta za goste zadela Neymar še enkrat in Mbappe dvakrat, pri domačih pa je bil uspešen Jonathan Bamba. PSG je na uvodnih treh tekmah dosegel že 17 golov, pri čemer izstopa Neymar, ki je s petimi goli na vrhu strelcev, s šestimi podajami (tokrat je prispeval tri) pa na vrhu asistentov. Mbappe mu sledi s štirimi goli.

V soboto so nogometaši Lensa vpisali drugo zmago, in sicer na gostovanju pri Monacu, kjer so zmagali s 4:1. Marseille je premagal Nantes z 2:1. Že v petek je Lyon premagal Troyes s 4:1.