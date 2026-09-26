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Nogomet

Mbappe zaradi poškodbe kolena zapušča francoski tabor

Ljubljana, 26. 09. 2026 08.44 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
R.S. STA
Kylian Mbappe

Sedemindvajsetletni napadalec Kylian Mbappe si je na tekmi francoske reprezentance v Ligi narodov proti Turčiji poškodoval levo koleno in bo zapustil tabor izbrane vrste. Zvezdnik madridskega Reala se je poškodoval v 58. minuti po doseženem zadetku, s katerim je Francija povedla in z 1:0 tekmo tudi dobila.

Kylian Mbappe je sprejel žogo na levi strani kazenskega prostora, sprožil strel, nato pa začutil bolečino v oporni nogi. Po zdravniški pomoči je poskušal nadaljevati igro, a je po prvem teku znova padel in nakazal, da potrebuje zamenjavo. Namesto njega je vstopil Desire Doue, 21-letni napadalec PSG.

Kylian Mbappe je moral zaradi poškodbe predčasno končati s tekmo.
Kylian Mbappe je moral zaradi poškodbe predčasno končati s tekmo.
FOTO: Profimedia

Francoski selektor Zinedine Zidane je po tekmi v Turčiji izrazil zaskrbljenost zaradi stanja kapetana ekipe. "Žal ne kaže dobro. Mislim, da se bo moral vrniti v klub. Ne bomo tvegali. Pri strelu je prišlo do poškodbe kolena, stanje ni obetavno," je dejal Zidane.

Francoska nogometna zveza je kasneje potrdila, da je Mbappe utrpel poškodbo kolenske tetive in da je zanj nastopov za reprezentanco v tem ciklu konec. Igralec se bo vrnil v Madrid na nadaljnje zdravniške preglede, s katerimi bodo ugotovili resnost poškodbe. Zaradi tega bo izpustil prihajajoči tekmi Lige narodov proti Belgiji in Italiji.

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Gre za težavo z levim kolenom, istim, ki mu je preglavice povzročalo že v prejšnji sezoni in ga dvakrat prisililo k počitku. Zadetek proti Turčiji je bil njegov 67. v dresu francoske reprezentance na 107 nastopih.

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