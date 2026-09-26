Mbappe zaradi poškodbe kolena zapušča francoski tabor

Kylian Mbappe je sprejel žogo na levi strani kazenskega prostora, sprožil strel, nato pa začutil bolečino v oporni nogi. Po zdravniški pomoči je poskušal nadaljevati igro, a je po prvem teku znova padel in nakazal, da potrebuje zamenjavo. Namesto njega je vstopil Desire Doue , 21-letni napadalec PSG.

Francoski selektor Zinedine Zidane je po tekmi v Turčiji izrazil zaskrbljenost zaradi stanja kapetana ekipe. "Žal ne kaže dobro. Mislim, da se bo moral vrniti v klub. Ne bomo tvegali. Pri strelu je prišlo do poškodbe kolena, stanje ni obetavno," je dejal Zidane.

Francoska nogometna zveza je kasneje potrdila, da je Mbappe utrpel poškodbo kolenske tetive in da je zanj nastopov za reprezentanco v tem ciklu konec. Igralec se bo vrnil v Madrid na nadaljnje zdravniške preglede, s katerimi bodo ugotovili resnost poškodbe. Zaradi tega bo izpustil prihajajoči tekmi Lige narodov proti Belgiji in Italiji.