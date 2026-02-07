Mbappe zahteva 6 milijonov evrov: na vrata PSG-ja poslal sodnega izvršitelja

Kylian Mbappe FOTO: AP

Odhod Kyliana Mbappeja v madridski Real pred sezono in pol še vedno pušča posledice. Potem ko je francoski zvezdnik francosko prestolnico zamenjal s špansko, se je dodobra skrhal odnos med njim in njegovim nekdanjim delodajalcem. Mbappe je PSG prvotno tožil za 240 milijonov, zaradi preureditve delovnega razmerja in neizplačila bonusov in plač, prvi del tožbe je kasneje umaknil, a od svojega nekdanjega kluba še vedno zahteval 60 milijonov.

Pariško delavsko sodišče je odločilo v prid 27-letnika in odredilo, da mu morajo aktualni evropski prvaki nakazati 60,9 milijona evrov. Francoski prvaki so Mbappeju izplačali 55 milijonov, s čimer so pokrili nepokrite plače in bonuse. Napadalec belega baleta je v petek na vrata svojega nekdanjega kluba poslal sodnega izvršitelja, ki je Parižanom serviral plačilni nalog v višini 5,9 milijona, ki bi se nanašal na neplačan dopust in ostale manjše stroške.

