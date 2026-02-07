Naslovnica
Nogomet

Mbappe zahteva 6 milijonov evrov: na vrata PSG-ja poslal sodnega izvršitelja

Pariz, 07. 02. 2026 08.36 pred 28 minutami 2 min branja 3

Avtor:
L.M.
Kylian Mbappe

Kljub temu da je francosko delavsko sodišče že sprejelo odločitev, se saga med Kylianom Mbappejem in njegovim nekdanjim klubom nadaljuje. Parižani morajo Mbappeju izplačati še skoraj 6 milijonov evrov zaradi neizplačila bonusov in plač, ki so pripadale Francozu. Celoten znesek je zdaj dosegel že vrtoglavih 60 milijonov, Mbappe pa je na vrata aktualnih evropskih prvakov poslal tudi sodnega izvršitelja.

Kylian Mbappe
Kylian Mbappe
FOTO: AP

Odhod Kyliana Mbappeja v madridski Real pred sezono in pol še vedno pušča posledice. Potem ko je francoski zvezdnik francosko prestolnico zamenjal s špansko, se je dodobra skrhal odnos med njim in njegovim nekdanjim delodajalcem. Mbappe je PSG prvotno tožil za 240 milijonov, zaradi preureditve delovnega razmerja in neizplačila bonusov in plač, prvi del tožbe je kasneje umaknil, a od svojega nekdanjega kluba še vedno zahteval 60 milijonov.

Preberi še PSG mora Mbappeju izplačati za skoraj 60 milijonov evrov odškodnine

Pariško delavsko sodišče je odločilo v prid 27-letnika in odredilo, da mu morajo aktualni evropski prvaki nakazati 60,9 milijona evrov. Francoski prvaki so Mbappeju izplačali 55 milijonov, s čimer so pokrili nepokrite plače in bonuse. Napadalec belega baleta je v petek na vrata svojega nekdanjega kluba poslal sodnega izvršitelja, ki je Parižanom serviral plačilni nalog v višini 5,9 milijona, ki bi se nanašal na neplačan dopust in ostale manjše stroške.

Luis Campos
Luis Campos
FOTO: Profimedia

Francoski L'Equipe poroča, da ima PSG osem dni časa, da poravna svoj dolg, sicer lahko Mbappe od svojih odvetnikov zahteva, da denar iz klubskega bančnega računa prenakaže neposredno na njegovega. Športni direktor Parižanov Luis Campos priznava, da je zaradi sage trpel celoten klub: "Kylian je poseben igralec, tako bo vedno. A njegov odhod in kasnejši sodni spor sta slabo vplivala na naš klub, temu sem moral narediti konec. Kljub temu da Kyliana poznam že od otroških let, sem moral ravnati in svoja čustva pustiti ob strani."

