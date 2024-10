Mbappe zanika obtožbe o (domnevnem) posilstvu v Stockholmu

O domnevnem posilstvu so se najprej razpisali švedski časopisi, Aftonbladet pa je objavil fotografije ponedeljkovega prihoda policije v hotel, kjer je bil prejšnji teden Kylian Mbappe s prijatelji. V časniku trdijo, da je domnevna žrtev naprej obiskala zdravnika in nato prijavila posilstvo. Najbolj neposreden je bil časnik Expressen , kjer trdijo, da imajo vir, da gre za prijavo zoper Mbappeja.

Nogometaš, ki ni bil vpoklican v reprezentanco za tekme Lige narodov, je prejšnji teden med sredo in petkom obiskal Stockholm, četrtkov večer pa končal v nočnem klubu, kjer naj bi prišlo tudi do posilstva. Na policiji dogodka niso ne potrdili ne zanikali, a dodali, da vsako razkrivanje podatkov v tej fazi lahko zaplete ali oteži preiskavo.

O tem so pisali tudi nekateri francoski mediji, ki pa pravijo, da nimajo podatka o tem, da naj bi bil Mbappe posredno ali neposredno vpleten v dogodke, o katerih pišejo Švedi.

Novica se je hitro razširila tudi na družbenih omrežjih, odzval pa se je tudi Mbappe in jo označil za lažno novico ter pisanje Aftonbladeta označil za klevetanje. "Vse te obtožbe so lažne in neodgovorne, širjenje teh vesti pa je nedopustno," je med drugim zapisal nogometaš in napovedal, da bo izkoristil vsa pravna sredstva, da se ugotovi resnica, pa tudi za pregon oseb in medijev, ki so vpleteni.