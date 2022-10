Mbappe zanikal govorice: Nisem zahteval odhoda iz kluba

"Ni res, da sem zahteval, naj me klub januarja proda. Informacije, ki se pojavljajo v medijih, so neresnične in jaz nimam nič s tem," je uvodoma govorice zanikal nogometni zvezdnik Kylan Mbappe. "Verjemite mi, da sem bil šokiran, ko sem se zbudil iz počitka in izvedel za to novico. Tudi moja družina, ki je bila ravno takrat na tekmi mojega brata, je bila presenečena nad trditvami. Želim še enkrat poudariti, da so informacije, ki jih imate, povsem neresnične," je še dejal in o svoji prihodnosti povedal: "Sem član PSG-ja in se osredotočam samo na igranje in zmage z mojim klubom. Ostalo me ne zanima."