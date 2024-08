Mbappe že v polni pripravljenosti na obračun z Atalanto

Francoski nogometaš Kylian Mbappe se je po prestopu v Real Madrid v španski prestolnici očitno dobro udomačil in je že pripravljen na prvi obračun v dresu belega baleta. V sredo ga v Varšavi čaka tekma za Uefin Superpokal, ko se bodo Madridčani udarili z Atalanto. Obračun si boste lahko v to sredo ob 21.00 v živo ogledali na Kanalu A in VOYO.