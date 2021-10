Mbappe: Želel sem oditi zato, da klub prejme odškodnino

Kylian Mbappe je v intervjuju z RMC Sport povedal, da je svoj trenutni klub že julija obvestil o svoji želji, da prestopi v Real Madrid: "Osebno mi ni všeč dejstvo, da so (vodilni v PSG-ju) rekli, da sem jim svojo željo o odhodu sporočil v zadnjem tednu avgusta. Že konec julija sem jim rekel, da želim oditi."

Kylian Mbappe v družbi Lionela Messija in Neymarja

'Še vedno sem srečen'

Mbappe je zavrnil "obtožbe", da je zavrnil šest ali sedem ponudb za podpis nove pogodbe: "Ljudje so rekli, da sem zavrnil šest ali sedem ponudb za novo pogodbo. Tudi, da nisem želel govoriti s (športnim direktorjem PSG-ja op., a.) Leonardom, kar ni resnično."

Kljub neuspelemu poskusu odhoda Francoz po njegovih besedah ni nezadovoljen z dejstvom, da bo barve PSG-ja branil še eno leto: "To je klub, ki mi je dal veliko. Vedno sem bil srečen v štirih letih, ki sem jih do zdaj preživel tu in še vedno sem srečen."