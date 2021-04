Mbappe: Pochettino nas je prepričal, da lahko zmagamo že v Münchnu

Po besedah Kyliana Mbappeja, dvakratnega strelca za Parižane na prvi tekmi osmine finala najelitnejšega klubskega tekmovanja na svetu proti Bayernu (3:2), je zelo pomemben delež k odmevni zmagi serijskih francoskih državnih prvakov prispeval strateg Mauricio Pochettino, ki je svoje varovance prepričal, da se z branilci naslova da igrati.

"To je bilo njegovo glavno sporočilo med polčasoma. Želel je, da nadaljujemo v podobnem slogu, zabičal nam je, naj se ne umaknemo na svojo polovico ... Po izenačujočem zadetku Bayerna smo nekaj časa 'viseli', a nas je rešil tretji zadetek, ki je stvari znova postavil v enakopravnejši položaj," je za BT Sport uvodoma dejal Mbappe, ki obžaluje napako v obrambi za znižanje vodstva PSG-ja na 2:1. "Takrat so zelo močno pritisnili proti našim vratom. Bilo je težko, a vseh deset igralcev v polju je pomagalo v obrambi, kar nam je na koncu tudi prineslo zelo pomembno prednost pred povratno tekmo. Pocchetino je kljub vsemu ostal miren in nam vlil dodatne samozavesti, da smo lažje prebrodili zahtevna obdobja med tekmo," poudarja izjemni krilni napadalec Paris Saint Germaina.

Mbappe se pridružuje besedam svojega trenerja, ko beseda steče o žrtvovanju določenih posameznikov za moštveni uspeh. "To smo počeli zelo dobro. Pomagali smo si v obrambi in njihovim glavnim posameznikom skušali karseda onemogočiti, da se razigrajo. V določeni meri nam je to uspelo, toda morate vedeti, da smo igrali proti najboljšemu moštvu na stari celini. Nemogoče je zdržati v enakem ritmu vseh 90 minut dvoboja. Zavedamo se, da je to šele prva polovica obračuna za polfinale. Če bo čez teden dni osredotočenost podobna, kot je bila v Münchnu, lahko tudi v Parizu spravimo na kolena velikega tekmeca," še sporoča Kylian Mbappe.