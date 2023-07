Ali PSG za Mbappeja res pripravlja rekordno ponudbo?

Bogati pariški klub PSG naj bi bil mlademu zvezdniku Kylianu Mbappeju pripravljen ponuditi 10-letno pogodbo v vrednosti kar 1 milijarde evrov, da bi nogometaša lahko zadržali v Parizu. Prestopna saga Francoza s tem dobiva nove in nove razsežnosti. Kako bodo na to odgovorili v Madridu?

Kylian Mbappe in Neymar se pripravljata na novo sezono

Parižani so očitno pripravljeni na vse ali nič. Zgodovinska poteza, ki si jo Parižani seveda lahko privoščijo, bi bila nekaj, česar v svetu nogometa še nismo videli. Prestopna saga Kyliana Mbappeja se vleče že nekaj časa. Mladeniču se pogodba izteče leta 2024, ugibanja o tem, kje bo nadaljeval svojo blestečo kariero, pa se pojavljalo že lep čas. Nazadnje, natančneje junija, je bilo veliko govora o tem, da bo zelenico Pakra princev zamenjal, in sicer najverjetneje za tisto v Madridu. Toda kasneje je Francoz vsa namigovanja na Twitterju odločno zanikal in potrdil, da bo v Parizu ostal vsaj še prihajajočo sezono. Že pred časom pa je postalo jasno, da bo nekoč najverjetneje zares odšel, svoje ljubezni do madridskega kluba namreč ni nikoli skrival. V številnih intervjujih je omenil, da si želi zaigrati za kraljevi klub. Poleg njegovih osebnih preferenc bi bila njegova selitev na Iberski polotok zagotovo smiselna tudi zaradi njegove kariere. Dejstvo je, da je 24-letnik na vrhuncu svoje moči, roko na srce, več možnosti za osvojitev tako želene lovorike Lige prvakov pa bi zagotovo tudi imel. Vsaj po zadnjih dejanjih PSG-ja v tem tekmovanju. Toda prihod Luisa Enriqueja v Pariz bi morda lahko spremenil razmerja moči, sploh če vemo, da je že uspešno sodeloval z brazilskim zvezdnikom Neymarjem v Barceloni. Kaj to pomeni za Francoza? Klub ga seveda ne želi prepustiti brez cene, kar je povsem razumljivo. Zdi se, kot da časa za odločitev nima več veliko. Zagotovo je le to, da se je svoji ekipi priključil na pripravah pred novo sezono, kjer se zdi povsem zadovoljen.

Kaj se je dogajalo? Mbappeja so pred začetkom lanske sezone že skoraj preselili v Madrid, saj je bil tik pred iztekom petletne pogodbe, ki jo je podpisal ob prihodu iz Monaca leta 2017. V zadnjem trenutku se je takrat odločil, da ostaja v Parizu. Na stadionu je paradiral s klubskim dresom in številko 2025 na njem. Toda to je bilo zavajajoče, saj je bila pogodba sklenjena zgolj do leta 2024, z možnostjo enoletnega podaljšanja po želji nogometaša. So mu Španci takrat potezo zamerili? Bodo kaj kmalu pripravili novo ponudbo zanj?

