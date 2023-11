Mbappejeva saga: PSG-ja ne zanima več, če Francoz odide zastonj

Če Kylian Mbappe naslednjo sezono ne bo podaljšal pogodbe s PSG-jem in bo leta 2024 zapustil klub, bo to "brezplačen" odhod. Toda Parižani naj pri tem ne bi bili v izgubi, saj se je nogometaš avgusta odpovedal svojim premijam. V klubu naj bi se sedaj s tem strinjali, čeprav je bilo glede tega izrečenih že kar nekaj težkih besed. Kaj se bo zares zgodilo in ali bo Mbappe res zapustil francosko prestolnico, še ni znano. Kot poroča časnik L'Equipe, klub finančno ne bo trpel, če ne bo prišlo do podaljšanja pogodbe, ker naj bi se obe strani avgusta dogovorili, da bo Francoz opustil znaten znesek bonusov in tudi bonus zvestobe (skupaj nekje 100 milijonov evrov). Srečanje, ki je potekalo na Parku princev na dan prve tekme v Ligue 1 proti Lorientu, le dan, preden je bil Mbappe ponovno sprejet v prvo ekipo (iz te je bil izločen zaradi nestrinjanja moštva o (ne) podaljšanju pogodbe), je očitno imelo mirovno noto. Kapetan francoske nogometne reprezentance se je nato znova počutil pomembnega, vodstvo Parižanov pa je tako spet imelo močno orožje na igrišču. V letošnji sezoni je v 12 nastopih mrežo zatresel tolikokrat.

Nekdanji igralec Monaca in najboljši strelec francoskega prvenstva se je v tej sezoni zavil v molk. Ne želi komentirati namigovanj o morebitnem odhodu ali namigov o hipotetičnem podaljšanju pogodbe. Al Khelaifi, ki je avgusta dejal, da je bil Kylian fantastičen fant, prav tako njegova družina, je napadalca poleti na vse mogoče načine poskušal prepričati v podaljšanje in mu tudi zagotovil, da bo sedel na tribunah, če ne podaljša pogodbe. To se je naposled tudi zgodilo. Toda, strategija ni delovala, zalegel je očitno šele zgoraj omenjeni mirovni pogovor. Razmerje se je nato vrnilo v ustaljene tirnice. Pomembno vlogo o nadaljevanju njegove kariere bi zagotovo lahko igrali tudi rezultati v Ligi prvakov. Ena od obljub, ki jih je predsednik dal Francozu maja 2022, je bila, da mu bo zagotovil konkurenčno ekipo, ki si bo vsako sezono prizadevala osvojiti evropsko lovoriko. Po zapravljenem prvem letu njegove pogodbe bo drugo, z Luisom Enriquejem na klopi, morda drugačno. Francoski časnik sicer ne izključuje možnosti, da bi v prihodnosti zaigral za Liverpool, ki je to (zvabiti Mbappeja na Otok) poskusil že avgusta 2017, preden je ta odšel v Pariz. Real Madrid trenutno samo čaka. Kaj kmalu, natančneje januarja 2024, se bo Francoz lahko prosto pogajal z moštvom, ki ga želi, zato bosta morala Al Khelaifi in Luis Campos poprijeti za delo, da morebiti ponovita isti scenarij kot pred dvema letoma.