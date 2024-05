Mbappe zaključuje zgodbo v Parizu: To je moja zadnja sezona

"To je moja zadnja sezona v Paris Saint-Germainu. Ne bom podaljšal in zgodba bo čez nekaj tednov zaključena. V nedeljo bom odigral svojo zadnjo tekmo na Parku princev," je še zadnje dvome zatrl v kali Kylian Mbappe, ki se mu pogodba s PSG-jem izteče konec junija.

"Imel sem čast igrati za največji klub v Franciji in enega največjih na svetu, ki mi je nudil možnost, da sem se razvil kot igralec in oseba. PSG je klub, ki nikogar ne pusti ravnodušnega, lahko ga ljubiš ali sovražiš. Jaz sem izbral to prvo," je nadaljeval Francoz.

Ob tem je dodal: "Bili so vzponi in padci, ampak na nobeni točki nisem obžaloval podpisa sodelovanja s tem prestižnim klubom. To je klub, ki se mi bo vtisnil v spomin do konca življenja."