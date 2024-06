PSG Mbappeju: "Igral ne boš niti minute v tej sezoni!"

Saga o prestopu Kyliana Mbappeja iz PSG-ja v madridski Real je končno dobila epilog. In po tem, ko je Francoz o tem prvič spregovoril za javnost, se zdi, da je ta sreča še veliko večja, kot se je zdelo na prvi pogled. 25-letnik je namreč razkril, da je bila zadnja sezona v Parizu vse prej kot enostavna. "Igral ne boš niti minute v tej sezoni!" – so besede, ki so mu jih v mesecu juliju zabrusili v obraz tamkajšnji veljaki. "Bilo je zelo jasno sporočilo, toda rešila sta me Luis Campos in Luis Enrique," še pove.

Kylianu Mbappeju so se izpolnile otroške sanje. Zaigral bo za Real Madrid. FOTO: Kylian Mbappe icon-expand

Sreča, ki jo čuti Kylian Mbappe ob tem, ko je njegov prestop v Real Madrid postal uraden, je nepopisna. "Srečen sem, zelo sem srečen ... Lahko tudi sami vidite ta nasmeh na mojem obrazu. Srečen nogometaš pa lahko igra veliko bolje. Igral bom za svoj sanjski klub, v Real Madridu bom in to bo nekaj posebnega. Rad bi se zahvalil vsem v klubu, predvsem pa predsedniku Florentinu Perezu."

Ob teh besedah veselja pa so na plano privreli vsi slabi spomini in potlačena čustva. Razkril je namreč, da je bilo zadnje leto v Parizu precej napeto in žalostno. Navedel je, da sta ga trener PSG-ja Luis Enrique in športni direktor Luis Campos rešila pred tem, da bi ga klub popolnoma "zamrznil", dokler se mu pogodba ne bi iztekla in dokler se še ni preselil v Madrid. Najboljšega strelca PSG-ja vseh časov so si v Španiji že dolgo želeli, vendar je izpolnil pogodbo, ki jo je imel s Parižani, in šele v mesecu februarju naznanil, da zapušča mesto ljubezni.

"Mislil sem, da sploh ne bom igral," je dejal nogometaš. "Od trenutka, ko sem stopil na igrišče ... Mislim, da je bila sezona dobra. Bolj sem ponosen na to sezono, ko vem, kaj sem moral vse prestati. Skozi kaj vse sem moral iti, da sem sploh lahko zaigral. Morda so bile predstave malo slabše od mojih standardov, toda lahko ponosno rečem, da je bila to najboljša sezona v moji karieri. Brez njiju dveh (Enriqueja in Camposa) nikoli ne bi stopil na igrišče. Ravno zaradi tega so bile moje ambicije nekoliko drugačne. Samo igranje, tekmo za tekmo. Osvajanje trofej je bil zato moj največji ponos. Prihodnje leto se zagotovo ne bom zadovoljil s takšno sezono."

