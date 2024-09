Mbappe: Ne razmišljam o Ronaldu, želim biti Kylian

Na prvih treh tekmah španskega prvenstva Kylianu Mbappeju ni uspelo zatresti mreže in številni navijači kraljevega kluba so že nestrpno odštevali dneve do njegovega prvenca. Ta je prišel v nedeljo proti Betisu in množično so si lahko oddahnili. Zagotovo pa si je oddahnil tudi Francoz sam. "Bil je odličen trenutek. Upal sem, da bom dosegel zadetek na tem legendarnem stadionu, ki se mi zdi najboljši na svetu," je po tekmi povedal 25-letnik. Seveda je govora o legendarnem Santiago Bernabeu, ki je tudi v nedeljo pokal po šivih. "Tu se počutim odlično. Srečen sem. To sem že povedal, tako je, odkar sem prišel sem. Navijači in vsi v klubu so mi izkazali izjemno podporo, veliko naklonjenost. Tudi, ko nisem uspel zadeti."