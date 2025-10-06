Svetli način
Nogomet

Deschamps: Mbappe je imel manjšo težavo, ki ni resna

Pariz, 06. 10. 2025 20.28 | Posodobljeno pred 1 uro

Kylian Mbappe je danes prispel v nogometni center francoske reprezentance v Clairefontaine-en-Yvelines kljub težavi z gležnjem, ki je napadalca Reala prisilila, da je zapustil igrišče med sobotno zmago proti Villarrealu.

Didier Deschamps
Didier Deschamps FOTO: AP

Selektor Francije Didier Deschamps čaka nadaljnje informacije od zdravstvenega osebja glede poškodbe desnega gležnja Kyliana Mbappeja

"Ja, pogovarjal sem se z njim, a me ne boste spraševali, zakaj ali kako. Kylian Mbappe je tukaj, imel je manjšo težavo, ki ni resna, sicer danes ne bi bil tukaj, a si bomo z zdravstvenim osebjem vzeli čas, da ocenimo situacijo in potem videli, kako se bo razvijala," je povedal francoski selektor.

26-letni zvezdnik madridskega Reala je sezono začel v sijajni formi, za kraljevi klub je v 10 tekmah dosegel 14 golov. Prav tako je zadel na obeh kvalifikacijskih tekmah Les Bleus septembra, s čimer je Francija po dveh zmagah iz dveh tekem zasedla prvo mesto v skupini D.

Po Dembeleju in Doueju se je poškodoval še Barcola

Francija je v ponedeljek vpoklicala krilnega napadalca Floriana Thauvina, da nadomesti poškodovanega Bradleyja Barcolo za prihajajoče kvalifikacije za svetovno prvenstvo.

Barcola je odpadel s seznama zaradi poškodbe desne stegenske mišice po posvetovanju z zdravnikom ekipe Franckom Le Gallom, je sporočila francoska nogometna zveza. Barcola je eden izmed več igralcev Paris Saint-Germaina, ki so trenutno na seznamu poškodovanih.

32-letni Thauvin je sezono začel sijajno pri svojem novem klubu iz Lensa. Bil je član reprezentance Francije, ki je osvojila svetovno prvenstvo leta 2018, zadnjo od svojih 10 tekem za Les Bleus pa je odigral leto pozneje.

Vodilna Francija v skupini D bo v petek gostila Azerbajdžan na Parku princev v Parizu, v ponedeljek pa potuje na tekmo proti Islandiji v Reykjaviku.

