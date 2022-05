Mbappejeva mati: Dogovorjeni smo z Realom in PSG-jem, zdaj odloča Kylian

Vse je že kazalo na to, da bo Kylian Mbappe, kljub greha vredni ponudbi Reala lansko poletje, ki jo je PSG zavrnil, leto pozneje le podpisal pogodbo s finalisti letošnje Lige prvakov. Vse naj bi bilo že dogovorjeno, španski mediji so celo poročali, da je francoski zvezdnik že sprejel Realovo ponudbo. A Španci očitno niso računali na mega ponudbo PSG-ja, ki je mlademu napadalcu dala misliti.

Mediji v Franciji namreč poročajo, da so Parižani svojemu talismanu ponudili vrtoglavo plačo – 4 milijone evrov na mesec – in še bolj neverjeten znesek 150 milijonov evrov ob podpisu pogodbe. Ves denar sveta pa očitno ni bil dovolj za Mbappeja, saj so bili arabski lastniki PSG-ja prisiljeni iti korak dlje.

'Popoln nadzor' nad športnim projektom

Igralcu, za katerega so njegovemu nekdanjemu klubu Monacu leta 2017 odšteli 145 milijonov evrov, so ponudili "popoln nadzor" nad športnim projektom PSG-ja. To pomeni, da bi vsako odločitev o prihodih in odhodih igralcev ter trenerjev v in iz kluba moral najprej potrditi Mbappe. Ravno ta obljuba naj bi Francoza končno zadovoljila. Zdaj je nogometaševa mama potrdila, da sta oba kluba finančno zadovoljila potrebe njenega "skromnega" sina, sledi pa najtežji izziv – končna odločitev.

"Zdaj se strinjamo z obema kluboma in pogajanja so se zaključila, ker se zdaj Kylian mora odločiti," je trenutno stanje v taboru napadalca opisala Fayza Lamari.