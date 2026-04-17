Nogomet

Mbappejeva muza Liga prvakov: Zjokal se bom

Madrid, 17. 04. 2026 09.56 pred 41 minutami 2 min branja 4

Avtor:
A.V. STA
Kylian Mbappe

Čeprav je francoski nogometni zvezdnik Kylian Mbappe v karieri osvojil 18 klubskih trofej, svetovno prvenstvo v nogometu z reprezentanco in ligo narodov, se mu liga prvakov še naprej izmika. Čeprav je po letih špekulacij 2024 prestopil iz PSG k madridskemu Realu, da bi popolnil svojo vitrino.

V desetih sezonah z Monacom, PSG in Real Madridom je bil najbližje osvojitvi lige prvakov leta 2020, ko je PSG v finalu izgubil proti Bayernu iz Münchna z 0:1.

S pariško ekipo se je dvakrat uvrstil v polfinale, enkrat tudi z Monacom, a odkar se je preselil v Real Madrid, je dvakrat obstal v četrtfinalu. Skupaj ima v desetih sezonah en finale, tri polfinale, dva četrtfinala in štiri uvrstitve v osmino finala.

Kylian Mbappe se je stežka sprijaznil s porazom v četrtfinalu Lige prvakov proti münchenskemu Bayernu.
FOTO: AP

Kylian Mbappe je v 98 nastopih v ligi prvakov dosegel skupno 70 golov in je trenutno šesti najboljši strelec v zgodovini elitnega klubskega tekmovanja stare celine. Pred njim so Cristiano Ronaldo (140), Lionel Messi (129), Robert Lewandowski (109), Karim Benzema (90) in Raul (71). Vsi so vsaj enkrat tudi osvojili ligo prvakov.

V svoji debitantski sezoni v ligi prvakov 2016/17 je za Monaco, ki ga je v polfinalu izločil Juventus, dosegel šest golov. To sezono jih je dosegel največ, 15, a tudi to ni bilo dovolj, da bi se kraljevi klub uvrstil dlje od četrtfinala.

Neuresničena želja napadalca madridskega Reala Kyliana Mbappeja je Liga prvakov.
FOTO: Profimedia

Francoski napadalec ima tudi številne rekorde v ligi prvakov. Je najmlajši igralec, ki je dosegel deset golov (18 let in 350 dni), najmlajši francoski igralec, ki je dosegel gol v izločilnih tekmah lige prvakov (18 let in 63 dni), najmlajši igralec, ki je dosegel več kot en gol v izločilnih tekmah lige prvakov (18 let in 113 dni), najmlajši francoski igralec, ki je dosegel hat-trick v ligi prvakov (20 let in 306 dni), najmlajši igralec, ki je dosegel hat-trick v gosteh v izločilnih tekmah lige prvakov (22 let in 58 dni)....

"Zame liga prvakov zaseda zelo pomembno mesto. Izgubljali smo v različnih fazah, trpeli smo. Če jo osvojim, bo veliko čustev. Čeprav je svetovno prvenstvo sveti gral, je zame na klubski ravni liga prvakov najboljša. Liga prvakov, kot pravi pesem, je za najboljše ekipe," je dejal 27-letni Francoz.

Muhasto obnašanje, ki največja kluba na svetu dela še kako majhna

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

cripstoned
17. 04. 2026 11.13
Ne skrbi ce smo bili tako blizu da smo se lahko kosali z najboljsim bayernom zadnjih 5let potem bo vse vredu v prihodnje...camavinga, diaz, rudiger, alaba in rodrygo so ze menda bivsi...perez bo sel v nakup halaanda in upamecana....konate iz lpoola naj bi prisel kot free agent...vracata se nico paz in endrick...hitro bo real madrid nazaj ...brez skrbi
petb
17. 04. 2026 11.13
Eden od "kraljevske" pobalinske ekipe.
Definbahija
17. 04. 2026 10.59
Zanimiva izjava Theriya Henrya o famoznem Mbapeju. Že dolgo nisem videl napadalca s tako niskim napadalnim IQ jem. To je rekel na NBC tako da lahk pogledate to izjavo
Luigi Taveri II.
17. 04. 2026 10.56
Negreire v UCL Mbappe ni omenjal ?
Ime za fantke, ki ga v Sloveniji slišimo zelo redko
Se še spomnite Stankice?
To je najstarejša prebivalka, ki je praznovala 112. rojstni dan
Največja napaka, ki jo lahko storite z vašim denarjem
Zvezdnik obtožen poskusa umora
Nasvet strokovnjaka: ali staro hišo rušiti ali obnoviti?
Enostavna vikend sladica: sočen kolač, ki je popoln ob skodelici kave
Creed 3
