Mbappejeva muza Liga prvakov: Zjokal se bom

V desetih sezonah z Monacom, PSG in Real Madridom je bil najbližje osvojitvi lige prvakov leta 2020, ko je PSG v finalu izgubil proti Bayernu iz Münchna z 0:1. S pariško ekipo se je dvakrat uvrstil v polfinale, enkrat tudi z Monacom, a odkar se je preselil v Real Madrid, je dvakrat obstal v četrtfinalu. Skupaj ima v desetih sezonah en finale, tri polfinale, dva četrtfinala in štiri uvrstitve v osmino finala.

Kylian Mbappe je v 98 nastopih v ligi prvakov dosegel skupno 70 golov in je trenutno šesti najboljši strelec v zgodovini elitnega klubskega tekmovanja stare celine. Pred njim so Cristiano Ronaldo (140), Lionel Messi (129), Robert Lewandowski (109), Karim Benzema (90) in Raul (71). Vsi so vsaj enkrat tudi osvojili ligo prvakov. V svoji debitantski sezoni v ligi prvakov 2016/17 je za Monaco, ki ga je v polfinalu izločil Juventus, dosegel šest golov. To sezono jih je dosegel največ, 15, a tudi to ni bilo dovolj, da bi se kraljevi klub uvrstil dlje od četrtfinala.

