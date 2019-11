Mbappejeva selitev v Madrid je neizogibna: 'Real bo že počakal name'

Navijači madridskega kluba so se tako lahko na lastne oči prepričali o mojstrovinah francoskega nogometnega dragulja, ki ga že dlje časa povezujejo s prestopom v Real. Po besedah nekdanjega podpredsednika AS Monaka Vadima Vasilyeva , kluba v katerem je Mbappe izbrusil svoje nogometno znanje, je selitev Francoza v špansko prestolnico le še vprašanje časa.

Parižani so v tekmi 5. kroga Lige prvakov iztržili točko na gostovanju v Madridu. Vse do 81. minute so galaktiki vodili po zaslugi zadetkov Karima Benzemaja , v izdihljajih drugega polčasa pa je PSG uspel izenačiti. Prvi je mrežo Reala zatresel Kylian Mbappe , za piko na i, dve minuti kasneje, še Pablo Sarabia .

Medtem koZinedine Zidane na ves glas hvali mladega nogometnega virtuoza, pa naj bi se v PSG krvavo trudili, da mladeniča zadržijo v svojih vrstah. Vasilyev je prepričan, da je njihov trud zaman.

"Kdaj se bo preselil v Madrid? Ne vem, a mislim, da je neizogibno," je dejal nekdanji podpredsednik monaškega kluba in se ob tem spomnil Mbappejevih besed ob Realovi ponudbi, ki je že pred selitvijo v PSG priromala do Monaka: "Njihova ponudba je bila zelo zanimiva, vendar mi je Mbappe takrat dejal: ’Vadim, prehitro je vse skupaj zame. Niti leto dni še nisem igral v svoji rodni državi. Prihajam iz Pariza in trenutno res ne želim zapustiti svoje dežele. Že tu želim ustvariti ime. Real bo že počakal name.'"