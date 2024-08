Mbappeju hekerji vdrli v račun socialnega omrežja X

V zgodnjih jutranjih urah so hekerji vdrli v profil francoskega nogometnega zvezdnika Kyliana Mbappeja na družbenem omrežju X, kjer so objavili vrsto nenavadnih in spornih vsebin. V nekaj minutah so njegovi sledilci opazili promocijo kripto valute z imenom $MBAPPE, ki je začela skokovito pridobivati na vrednosti, a nato hitro izgubila ves dobiček in se vrnila na ničlo. Ta dogodek je sprožil dvome o legitimnosti objav, mnogi pa so se spraševali, ali gre za resnično hekerski napad ali morebitno sodelovanje samega nogometaša v promociji.