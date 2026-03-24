'Mbappeju so pri Realu zdravili napačno koleno'

Kyliana Mbappeja od začetka letošnjega leta pestijo težave s poškodbami, zaradi katerih je francoski superzvezdnik izpustil tudi prvo tekmo osmine finala Lige prvakov proti Manchester Cityju. Mbappe je nazadnje zadel na ligaški tekmi proti Valencii 8. februarja. Njegove težave so se začele že decembra, po besedah francoskega novinarja Daniela Rioloja naj bi jih še potencirala malomarnost madridskega zdravstvenega osebja.
27-letni superzvezdnik se je zaradi konstantne bolečine v kolenu odpravil v Pariz po drugo mnenje. V francoski prestolnici so se odločili za alternativni način zdravljenja, ki je Francozu omogočil povratek na nogometne zelenice. Napačna diagnoza, ki so jo postavili Mbappeju, je bila usodna za zdravstveno ekipo belega baleta, ki je bila razpuščena v začetku tega leta, na čelo pa se je po dveh letih vrnil hrvaški strokovnjak dr. Niko Mihić.
Riola pa je madridski klub v pogovoru za francosko televizijo obtožil še hude nesposobnosti, ki je zaradi svoje ekstremnosti skorajda neverjetna: "Pri Realu so obravnavali napačno koleno Mbappeja. Vem, da je težko verjeti, ampak to se govori v krogih blizu kluba. Napaka je bila tako katastrofalna, da so morali zamenjati celotno zdravstveno ekipo. Institucija kot je Real Madrid si takšne blamaže ne more privoščiti," je bil brez dlake na jeziku francoski novinar.
Mbappe se je kljub številnim ugibanjem pridružil svojim francoskim soigralcem pred pripravljalnima tekmama proti Braziliji in Kolumbiji, ki jih bodo galski petelini odigrali v ZDA. V ponedeljek je špekulacije o svojih poškodbah naslovil tudi napadalec belega baleta: "Moje koleno je v dobrem stanju, iz dneva v dan se izboljšuje. Izrečeno je bilo veliko netočnih informacij, ki so zavedle javnost. Ampak takšno je življenje vrhunskih športnikov."
