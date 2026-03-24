'Mbappeju so pri Realu zdravili napačno koleno'

Kyliana Mbappeja od začetka letošnjega leta pestijo težave s poškodbami, zaradi katerih je francoski superzvezdnik izpustil tudi prvo tekmo osmine finala Lige prvakov proti Manchester Cityju. Mbappe je nazadnje zadel na ligaški tekmi proti Valencii 8. februarja. Njegove težave so se začele že decembra, po besedah francoskega novinarja Daniela Rioloja naj bi jih še potencirala malomarnost madridskega zdravstvenega osebja.

27-letni superzvezdnik se je zaradi konstantne bolečine v kolenu odpravil v Pariz po drugo mnenje. V francoski prestolnici so se odločili za alternativni način zdravljenja, ki je Francozu omogočil povratek na nogometne zelenice. Napačna diagnoza, ki so jo postavili Mbappeju, je bila usodna za zdravstveno ekipo belega baleta, ki je bila razpuščena v začetku tega leta, na čelo pa se je po dveh letih vrnil hrvaški strokovnjak dr. Niko Mihić.