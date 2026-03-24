Nogomet

'Mbappeju so pri Realu zdravili napačno koleno'

Madrid, 24. 03. 2026 17.09 pred 2 urama 2 min branja 12

Avtor:
Lu.M
Kylian Mbappe

Iz Pariza je ob začetku reprezentančnega premora prišla obtožba, ki je ogromno prahu dvignila tudi v Madridu. Francoski novinar je madridski Real obtožil, da so storili kardinalno napako pri zdravljenju Kyliana Mbappeja, ki bi lahko Francoza stala celo mesta na prihajajočem mundialu. Zdravniško osebje belega baleta naj bi obravnavalo napačno koleno 27-letnika.

FOTO: Profimedia

Kyliana Mbappeja od začetka letošnjega leta pestijo težave s poškodbami, zaradi katerih je francoski superzvezdnik izpustil tudi prvo tekmo osmine finala Lige prvakov proti Manchester Cityju. Mbappe je nazadnje zadel na ligaški tekmi proti Valencii 8. februarja. Njegove težave so se začele že decembra, po besedah francoskega novinarja Daniela Rioloja naj bi jih še potencirala malomarnost madridskega zdravstvenega osebja.

27-letni superzvezdnik se je zaradi konstantne bolečine v kolenu odpravil v Pariz po drugo mnenje. V francoski prestolnici so se odločili za alternativni način zdravljenja, ki je Francozu omogočil povratek na nogometne zelenice. Napačna diagnoza, ki so jo postavili Mbappeju, je bila usodna za zdravstveno ekipo belega baleta, ki je bila razpuščena v začetku tega leta, na čelo pa se je po dveh letih vrnil hrvaški strokovnjak dr. Niko Mihić.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Riola pa je madridski klub v pogovoru za francosko televizijo obtožil še hude nesposobnosti, ki je zaradi svoje ekstremnosti skorajda neverjetna: "Pri Realu so obravnavali napačno koleno Mbappeja. Vem, da je težko verjeti, ampak to se govori v krogih blizu kluba. Napaka je bila tako katastrofalna, da so morali zamenjati celotno zdravstveno ekipo. Institucija kot je Real Madrid si takšne blamaže ne more privoščiti," je bil brez dlake na jeziku francoski novinar.

Mbappe se je kljub številnim ugibanjem pridružil svojim francoskim soigralcem pred pripravljalnima tekmama proti Braziliji in Kolumbiji, ki jih bodo galski petelini odigrali v ZDA. V ponedeljek je špekulacije o svojih poškodbah naslovil tudi napadalec belega baleta: "Moje koleno je v dobrem stanju, iz dneva v dan se izboljšuje. Izrečeno je bilo veliko netočnih informacij, ki so zavedle javnost. Ampak takšno je življenje vrhunskih športnikov."

KOMENTARJI12

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
REAList7
24. 03. 2026 18.50
Pa to je že prav nagravžno kaj ta FDVjevček in velik privrženec farselone M.a.rinškov Lukec počne. Zopet podpisan pod članek, ki samo zavaja in nič drugega in seveda blati ime Reala. Fuj in fej, na kakšen nivo se spuščajo farselonarji. Totalni neprofesionalizem.
Kolllerik
24. 03. 2026 19.11
Vaš profesionalizem je na smrt prestrašeni in objokan Burgos de bonxecea pred kamerami javne Tv zaradi groženj s strani realovcev njemu in njegovemu sinu s smrtjo? Dej sine, spelji
Nejc Lola
24. 03. 2026 18.32
Lu. M.😁👍
mikiki
24. 03. 2026 18.22
a ni povedal da ga boli koleno na nogi, kaj so mu zdravili laket, povedal bi lahko tudi da ima rad starše najbol pa mamo in očeta....
borjac
24. 03. 2026 18.11
"Mbappeju so pri Realu zdravili napačno koleno" , bolj neumno kot to niso mogli sploh napisati , kaj jim Mbappe ni znal povedati katero koleno ga boli ??? burleske.
REAList7
24. 03. 2026 18.31
Preberi si zadnji odstavek. Ta članek ni nič drugo kot eno samo zavajanje. Takšno kot ga L. M. zna nakracat.
Kolllerik
24. 03. 2026 19.23
Čudovit članek.... In poučen... 😁
cripstoned
24. 03. 2026 17.52
Spet zavajanje in pranje farsicev z novico in naslovom..jasno da to ne drzi in da so to le bucke...lepo je sam mbappe povedal.. "Moje koleno je v dobrem stanju, iz dneva v dan se izboljšuje. Izrečeno je bilo veliko netočnih informacij, ki so zavedle javnost. Ampak takšno je življenje vrhunskih športnikov."...jasno da bodo farsici nasedli da lahko pljuvajo in lazejo glede reala se naprej ampak njim tako ali tako ni vec pomoci..hahahahaga
cripstoned
24. 03. 2026 17.48
Samo pogledas kdo je avtor clanka in vse je jasno.. samo da bodo lahko farsici pljuvali po najvecjem klubu...o novih dokazih glede primera NEGREIRA in novih racunih ki so jih prejeli na sodiscu pa se ne govori ....LU.M. zamisli se malo ..
Kolllerik
24. 03. 2026 18.23
O lažeh se pač ne govori. Razno pri tebi in tebi podobnih 🤣
Kolllerik
24. 03. 2026 17.19
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍
