McGregor v družbi Sake in Ricea pokazal svoje nogometne veščine

Topničarji so v prvem polčasu opravili levji delež za svojo prvo zmago v letošnji sezoni ligaškega dela Lige prvakov, v drugem delu obračuna pa so se z nizkim blokom in zgoščeno obrambo osredotočili na branjenje proti nerazpoloženim Parižanom. V polno sta zadela Kai Havertz in Bukayo Saka.