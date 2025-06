V Italiji besnijo: McKennie s kulinarično kritiko zanetil mednarodni spor

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Italijanska kuhinja ni raznolika. Samo testenine, pica, meso in ribe, zato mi je bolj všeč ameriška hrana," je italijansko občinstvo – in s tem tudi velik del navijačev Juventusa – pred dnevi razburil Weston McKennie. Američan v dresu stare dame več kot očitno nima najvišjega mnenja o italijanski kulinariki.

"Italijanska hrana ima vedno isti okus. Če pa grem v ZDA v dve različni restavraciji s hitro prehrano deset minut narazen, bo meso imelo popolnoma drugačen okus. Če v Italiji naročim testenine s pestom v dveh restavracijah, bo okus povsem enak," je svoj gurmanski repertoar razkril 26-letni vezist.

Njegove kritike so v Italiji, kjer so ljudje verjetno bolj kot kjerkoli drugje ponosni na lokalno kuhinjo, takoj naletele na ostre odzive. Med drugimi se je odzval nekdanji vratar Bologne, Sampdorie, Fiorentine in Arsenala Emiliano Viviano, ki ni bil nič kaj diplomatski.